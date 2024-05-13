Η συχνότητα εκδήλωσης καταστροφικών πλημμυρών στη νότια Βραζιλία υποχρεώνει πολλούς από τους σχεδόν 500.000 εκτοπισμένους πλημμυροπαθείς να σκέφτονται πλέον σοβαρά να ξαναχτίσουν από την αρχή πόλεις και χωριά σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Δύο εβδομάδες αφότου καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις άρχισαν να πλήττουν την περιοχή, η στάθμη του ποταμού Γκουαΐμπα που διαρρέει την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ανεβαίνει εκ νέου, έχοντας ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Στα περίχωρα του Πόρτο Αλέγκρε, όπου συγκλίνουν τέσσερα ποτάμια σχηματίζοντας τον Γκουαΐμπα, έχει πλημμυρίσει μια περιοχή 3.800 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αυξήθηκε σε 147, ενώ η τύχη 127 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα κύματα εσωτερικής μετανάστευσης λόγω της κλιματικής αλλαγής στη σύγχρονη ιστορία της Βραζιλίας.

Για τρίτη φορά σε διάστημα επτά μηνών, ο επιχειρηματίας Κασιάνο Μπαλντάσο έβγαζε με καρότσι τη λάσπη που κατέκλυσε το σπίτι του στην πόλη Μουσούμ, 150 χιλιόμετρα μακριά από το Πόρτο Αλέγκρε. Βλέποντας ξανά τη στάθμη του ποταμού να ανεβαίνει επικίνδυνα, αγανακτεί και λέει πως δεν αντέχει άλλο. Στις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου, είχε ανεβάσει όλα τα μέλη της οικογένειάς του στην ταράτσα του διώροφου σπιτιού του, περιμένοντας την πυροσβεστική μέσα στη νύχτα για να τους απομακρύνει.

«Δεν έχω ιδέα που θα πάω, αλλά θα είναι κάπου μακριά από το ποτάμι, όπου δεν θα κινδυνεύει η ζωή μας», λέει σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, αδειάζοντας ακόμη ένα καρότσι γεμάτο λάσπη από το εσωτερικό του σπιτιού του.

Η Μαρία Βενάνσιο έχασε το σπίτι της εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών του Σεπτεμβρίου. Νοίκιασε ένα άλλο σπίτι, το οποίο πλημμύρισε κι αυτό, φέρνοντάς την σε απόγνωση. Θεωρεί πως είναι καιρός να φύγει από το Μουσούμ. «Νομίζω ότι όλη η πόλη θα γίνει ποτάμι μια μέρα… Όσοι έχουν χρήματα, φεύγουν όλοι», λέει.

Ο δήμαρχος της πόλης Μουσούμ αποκαλύπτει πως σχεδόν το 40% των κατοίκων σκοπεύει να εγκατασταθεί σε ασφαλέστερη τοποθεσία.

Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη μετεγκατάσταση ολόκληρων κοινοτήτων που χτίστηκαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου. «Δεν μπορούμε να αντιταχθούμε στη φύση», εξηγεί ο καθηγητής πανεπιστημίου Μαρσέλο Ντούτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

