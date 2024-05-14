Δήμος Αθηναίων: Πάγωμα νέων αδειών με τα μπόνους για το ύψος των κτιρίων

Το κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογής των διατάξεων περί επιτρεπόμενων υψών στον δήμο Αθηναίων κυριάρχησε κατά τη χθεσινή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συζήτηση κράτησε πάνω από 1,5 ώρα, ενώ είχε προσκληθεί και ανέλυσε τη γνωμοδότησή του ο ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, αλλά και η εκπρόσωπος των μηχανικών του δήμου, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήματα που προκύπτουν και στους κινδύνους του δικού τους κλάδου.

Ο κ. Αλιβιζάτος, απευθυνόμενος στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τόνισε πως «είναι θέμα αρχής» και είπε μεταξύ άλλων: «Ο γενικός οικοδομικός κανονισμός, υποκαθιστά τα ειδικά πολεοδομικά διατάγματα; Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα που έχετε μπροστά σας. Υπάρχει όμως και το θέμα ουσίας. Στόχος είναι να μη δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα. Η απόφαση του ΣτΕ για το ξενοδοχείο της Coco-mat κοντά στην Ακρόπολη, όπως ξέρετε, έχει βγει εδώ και 4 χρόνια και ακόμη να εκτελεστεί. Δηλαδή, το τετελεσμένο γεγονός το έχουμε μπροστά μας. Δεν εκτελούνται αυτές οι αποφάσεις. Για σκεφτείτε λοιπόν, να εφαρμοστεί ο ΝΟΚ τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια μέχρι να βγει το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Φοβάμαι πως θα έχει γίνει μία καταστροφή ανεπίτρεπτη».

Από τη δική του μεριά, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε: «Το δίλημμα είναι αν θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μία πόλη τσιμέντου ή θα αλλάξουμε ρότα και θα δημιουργήσουμε μία πόλη που θα αναπνεύσει. Η πόλη δεν αντέχει άλλο τσιμέντο και δεν αντέχει νέα μεγαθήρια. Είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο αυτό που σήμερα υπογράφεται. Και νομίζω ότι είναι μία ιστορική στιγμή για την παράταξη μας, για τη δημοτική Αρχή, αλλά και για την ΚΕΔΕ, γιατί ήταν ομόφωνο το ψήφισμά της να προχωρήσουμε αντιδρώντας στα νέα μεγαθήρια, τους ‘'πράσινους'' ουρανοξύστες, οι οποίοι στην πραγματικότητα όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούνται για ‘'green washing''. Εμείς σήμερα στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων».

Στην παρέμβασή της η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας Μάρω Ευαγγελίδου, σημείωσε: «Δεν είναι μόνο θεσμικό ή ζήτημα νομικής τάξεως, είναι και ζήτημα πολεοδομικό. Συνδέεται με τις ανάγκες της Αθήνας σήμερα, συνδέεται με το γεγονός ότι είμαστε σε μία κρίσιμη φάση, καθώς ξανασυζητάμε τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης μέσα από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο για τη θέσπιση του οποίου θα υπάρξει ευρεία διαβούλευση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να υπερασπιστούμε την εφαρμογή της νομιμότητας στην Αθήνα».

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία απόφαση, σύμφωνα με την οποία: «Στον δήμο Αθηναίων και μέχρι την έκδοση του Π.Δ. έγκρισης του ΤΠΣ, εφαρμόζεται αποκλειστικά το β.δ. της 30.8/9-9.1955, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών και όπως έχει κρίνει η απόφαση 705/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και το Διοικητικό Εφετείο, η συμμόρφωση προς την οποία είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται οι περιοχές που διέπονται από ειδικά νεότερα Π.Δ.

- Καλούνται τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων στο ανωτέρω β.δ. της 30.8/9.9.1955 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ή των ειδικών νεότερων Π.Δ. και εν γένει να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που εγκρίνουν την ανέγερση κτιρίων καθ' υπέρβαση του επιτρεπόμενου κατά τα ανωτέρω ύψους, δεδομένου ότι υπέχουν ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τη νομολογία, όπως κρίθηκε με την υπ' αριθμό 705/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

- Καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μη ζητούν την έκδοση οικοδομικών άδειων, με ύψη κατά ΝΟΚ και να προβούν σε αναθεώρηση αυτών σύμφωνα με το β.δ. της 30.8/9-9.1955 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ακόμα και αν έχουν λάβει από την ΥΔΟΜ βεβαίωση όρων δόμησης με ύψη κατά ΝΟΚ, προς αποφυγή τετελεσμένων γεγονότων, που θα είναι βλαπτικά.

- Προς αποφυγήν δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων, κρίνεται σκόπιμο, να μην γίνεται χρήση των ειδικών διατάξεων bonus (κίνητρα αύξησης της δόμησης) εντός της περιφέρειας του δήμου Αθηναίων έως ότου δημοσιευτεί η απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, εκτός αν η εφαρμογή τους προβλεφθεί με ΠΔ ειδικού ή τοπικού πολεοδομικού σχεδίου».

Στην Ημερησία Διάταξη υπήρχε και το θέμα της έγκρισης του νέου Κανονισμού Πρασίνου, ωστόσο αποφασίστηκε να μετατεθεί για μια άλλη συνεδρίαση, ώστε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και κάποιες προσθήκες που τέθηκαν προς συζήτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.