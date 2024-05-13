Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντιμίταρ Γκλάβτσεφ υπογράμμισαν σήμερα ότι η Βουλγαρία δεν αποδέχεται δηλώσεις και συμπεριφορές που αντικρούουν τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 2017, καθώς και άλλες διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί από τα Σκόπια.

Οι δηλώσεις των δύο ανώτατων αξιωματούχων διατυπώθηκαν στον απόηχο της τελετής ορκωμοσίας της πρόσφατα εκλεγμένης προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα.

Η Βουλγαρία έχει διατυπώσει επανειλημμένα και με σαφήνεια τη θέση της ότι οι συνθήκες πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά, σημείωσε ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ. Υπενθύμισε ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, μια ιδιότητα που συνεπάγεται αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες.

"Είμαι πεπεισμένος ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας εξαρτάται από την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών συνθηκών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και από το διαπραγματευτικό πλαίσιο, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2022", δήλωσε ο πρόεδρος Ράντεφ προσθέτοντας ότι το διαπραγματευτικό πλαίσιο δεν θα αναθεωρηθεί – κάτι το οποίο επεσήμανε στους αρμόδιους θεσμούς στα Σκόπια, αναφέρει η ανακοίνωση του Ρούμεν Ράντεφ η οποία εκδόθηκε από τη γραμματεία Τύπου της προεδρίας.

Ανάλογη ήταν η δήλωση του πρωθυπουργού Γκλάβτσεφ, ο οποίος επανέλαβε πως η Βουλγαρία δεν αποδέχεται δηλώσεις και συμπεριφορές που αντικρούουν τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας του 2017 και τις συμφωνίες επί της αρχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

"Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου από την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών που συνομολογήθηκαν από όλους τον Ιούλιο του 2022", τονίζει ο πρωθυπουργός Ντιμίταρ Γκλάβτσεφ στην ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης. "Υπενθυμίζουμε ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μια ιδιότητα που συνεπάγεται αντίστοιχες υποχρεώσεις και ευθύνες", προστίθεται.

