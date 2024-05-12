Κυβερνήτης Χαρκόβου: Όλες οι παραμεθόριες περιοχές της επαρχίας σφυροκοπούνται από τους Ρώσους

Όλες οι παραμεθόριες περιοχές της ουκρανικής επαρχίας Χάρκιβ βρίσκονται «υπό ρωσικά πυρά» «σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας αυτής της ανατολικής Ουκρανίας, δύο ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην περιοχή.

«Όλες οι περιοχές των βορείων συνόρων βρίσκονται υπό εχθρικά πυρά σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. Η κατάσταση είναι δύσκολη», δήλωσε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Νωρίτερα σήμερα ο κυβερνήτης είπε ότι περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από παραμεθόριες περιοχές στην επαρχία μετά την έναρξη αιφνιδιαστικής, χερσαίας διασυνοριακής επιχείρησης των ρωσικών στρατευμάτων την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.