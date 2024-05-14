Στέιτ Ντιπάρτμεντ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ενθαρρύνουμε την επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο και την επίλυση των διαφορών σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 'Αγκυρα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η αμερικανική παρουσία στο Αιγαίο σε συνδυασμό με την συνεργασία των ΗΠΑ με την Αθήνα και την 'Αγκυρα ενισχύει το ΝΑΤΟ και βοηθά στην αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τη διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Η δουλειά των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία και την Ελλάδα, καθώς και η παρουσία μας στο Αιγαίο, ενισχύει το ΝΑΤΟ και βοηθά στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας του Κρεμλίνου εναντίον του κυρίαρχου γείτονά του, της Ουκρανίας. Οι συλλογικές μας προσπάθειες επικεντρώνονται στο να βάλουμε ένα τέλος στον βάναυσο και απρόκλητο πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπό αυτό το πρίσμα, εξήγησε ότι οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ως γείτονες. «Ενθαρρύνουμε αυτές τις συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

