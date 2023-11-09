Δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα και τουλάχιστον άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στην πόλη και προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην Τζενίν, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Τουλάχιστον 176 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

