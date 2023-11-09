Αιφνίδια συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν, Ιμπραχίμ Ραΐσι, είχε σήμερα, Πέμπτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τασκένδη στο πλαίσιο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του Ισραήλ αλλά και των δυτικών χωρών οι οποίες όπως είπε «μιλούν συνεχώς για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και δημοκρατία, παρακολουθούν όλες αυτές τις σφαγές του Ισραήλ από μακριά».

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία έχει την πλήρη υποστήριξη των δυτικών χωρών, συνεχίζει να βομβαρδίζει σχολεία, τζαμιά, εκκλησίες, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και άμαχους οικισμούς, παραβιάζοντας όλες τις αξίες της ανθρωπότητας. Είμαστε αντιμέτωποι με μια σφαγή που νομιμοποιεί τη σφαγή παιδιών.Οι δυτικές χώρες, οι οποίες μιλούν συνεχώς για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και δημοκρατία, παρακολουθούν όλες αυτές τις σφαγές του Ισραήλ από μακριά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτές οι χώρες και οι οργανισμοί έχουν χάσει τόσο πολύ την αξιοπρέπειά τους που δεν μπορούν καν να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός, πόσο μάλλον να επικρίνουν τους παιδοκτόνους. Αυτοί που κλείνουν τα μάτια τους όταν κάποιοι καίνε το Κοράνι με πρόσχημα την ελευθερία της έκφρασης, επιδοκιμάζουν αυτές τις σφαγές με το πρόσχημα της ελευθερίας της έκφρασης δεν μπορούν να ανεχτούν ούτε την παλαιστινιακή σημαία.

Υπό την αιγίδα της συζύγου μου, Θεού θέλοντος, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη μια διεθνής συνάντηση με τη συμμετοχή των συζύγων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Έτσι, θα επιδειχθεί μια ισχυρή αλληλεγγύη για την ανακούφιση των δεινών των δημοσιογράφων αδελφών μας.» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Θυμηθείτε, όταν σκοτώθηκαν 25 άνθρωποι στο περιστατικό του Charlie Hebdo, οι παγκόσμιοι ηγέτες διαδήλωσαν μαζί στο Παρίσι. Τώρα έχουν σκοτωθεί 11.000 παιδιά και γυναίκες και ο κόσμος σιωπά. H Αμερική και η Δύση σιωπούν μαζί. Tα παιδιά και οι γυναίκες τους παρακολουθούν καθημερινά στην τηλεόραση. Αν δεν υψώσουμε τη φωνή μας εδώ σήμερα ως Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας, ως Μουσουλμάνοι, πότε θα το κάνουμε;» κατέληξε ο Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.