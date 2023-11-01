Την επίσκεψη του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι στην Τουρκία ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρανό ομόλογό του Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.



Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Τουρκία «σε σύντομο χρονικό διάστημα».



«Η τραγωδία στην Γάζα ήταν το κυρίως θέμα στην ατζέντα μας. Δυστυχώς ακόμη συνεχίζει η παράνομη πολιορκία της Γάζας που στερεί από τα αδέλφια μας τα πιο βασικά δικαιώματα. Οι κάτοικοι της Γάζας βρίσκονται κάτω από σφοδρούς βομβαρδισμούς εδώ και μέρες. Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε σιωπηλοί σε αυτή την σφαγή και την απάνθρωπη κατάσταση και την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου. Άνθρωποι δολοφονούνται» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ως Τουρκία, σημείωσε, έχουμε εκφράσει σε κάθε φόρουμ ότι δεν εγκρίνουμε επιθέσεις με στόχο αθώους πολίτες, ανεξάρτητα από το ποιοι τις πραγματοποιούν και για ποιο σκοπό. Είμαστε ενεργοί διπλωματικά με αρμόδια μέρη.



Reports confirm a devastating second Israeli army strike on Jabalia Refugee Camp in Gaza's north



Dozens killed and injured in the attack within the last 24 hours ⤵️ pic.twitter.com/ObNSFIHnqj November 1, 2023

Ο Φιντάν κάλεσε το Ισραήλ «να επιστρέψει από το λάθος μονοπάτι που πήρε και να τερματίσει τη βία». Το Ισραήλ πρέπει να καταλάβει ότι η αγνόηση των Παλαιστινίων δεν θα φτάσει πουθενά, ότι δεν πρέπει να υπάρξει ασφάλεια με τη βία, είπε.



Είναι απαράδεκτο κάποιες χώρες να υποστηρίζουν τη σφαγή στη Γάζα σημείωσε ακόμα ο Τούρκος ΥΠΕΞ.



«Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η στήριξη και η ενθάρρυνση που δίνουν κάποιες χώρες σε αυτή την σφαγή . Το ανθρωπιστικό δράμα στην Γάζα δεν θέλουμε να μετατραπεί σε πόλεμο που μπορεί να επηρεάσει και τις χώρες της περιοχής. Καλούμε όλα τα μέρη, εντός και εκτός της περιοχής να ενθαρρύνουν μια μόνιμη και δίκαιη ειρήνη».



Όπως τόνισε ο κ. Φιντάν, «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ως εγγυήτρια χώρα την εφαρμογή μιας συμφωνίας. Ο στόχος όλων αυτών των προσπαθειών είναι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυριάρχου παλαιστινιακού κράτους, στα όρια των συνόρων του '67 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ».

«Ως Τουρκία, είμαστε αποφασισμένοι να συνεισφέρουμε, σε συντονισμό με τους φίλους μας, για την καθιέρωση πρώτα εκεχειρίας και μετά μόνιμης ειρήνης».



«Καλούμε όλους τους περιφερειακούς και εξωπεριφερειακούς παράγοντες να υποστηρίξουν τη διαρκή ειρήνη, και πιστεύουμε ότι η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης θα είναι η καταλληλότερη πλατφόρμα για αυτό το έργο».

Πηγή: skai.gr

