Οι ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχία για τις καταγγελίες περί βασανιστηρίων παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε χθες Δευτέρα «ανησυχία» και κάλεσε τον κυριότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, να διενεργήσει έρευνα έπειτα από ρεπορτάζ του CNN για τις ταπεινωτικές συνθήκες κράτησης που υφίστανται παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε στρατιωτική βάση, εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Βασιζόμενο σε πληροφορίες που του έδωσαν ισραηλινοί μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα για τη βάση Σαντέ Τεϊμάν, στην έρημο Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ.

«Είμαστε ανήσυχοι (για τις κατηγορίες) και τις εξετάζουμε, όπως και άλλες καταγγελίες για καταχρήσεις σε βάρος κρατουμένων Παλαιστινίων», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Βεντάντ Πατέλ.

Οι ΗΠΑ τόνισαν στο Ισραήλ πως έχει «υποχρέωση να διενεργήσει έρευνα σε βάθος» για τις καταγγελίες περί παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συνέχισε.

«Λέμε πάντα με σαφήνεια και συνέπεια πως όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, οφείλουν να μεταχειρίζονται όλους τους κρατούμενους με ανθρώπινο τρόπο, με αξιοπρέπεια και όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο», είπε ακόμη στον Τύπο ο Βεντάντ Πατέλ.

Κατά το CNN, στο κέντρο κράτησης βρίσκονται περίπου 70 έγκλειστοι, που υπομένουν ακραίες συνθήκες, ενώ σε νοσοκομείο εκστρατείας ορισμένοι τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι νοσηλεύονται δεμένοι στα κρεβάτια τους, με το προσωπικό να τούς φορά πάνες και να τους δίνει τροφή με σωληνάρια.

Ένας από τους καταμηνυτές ατασθαλιών, που μοιράστηκε φωτογραφίες από το κέντρο κράτησης, έκανε λόγο για φυλακισμένους που έχουν μονίμως σφαλισμένα τα μάτια, που διατάσσονται να κάθονται με τον κορμό σε όρθια θέση και να μη μιλάνε, με τους δεσμοφύλακες να τους ουρλιάζουν συνεχώς «σκάστε» στα αραβικά.

Σε νοσοκομείο εκστρατείας, γιατροί ακρωτηρίασαν μέλη τραυματισμένων κρατούμενων, που είχαν υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες επειδή ήταν συνέχεια δεμένα, ανέφερε μια από τις πηγές του CNN.

Οι φυλακισμένοι υφίστανται βασανιστήρια όχι για την απόσπαση πληροφοριών, αλλά μάλλον εν είδει «εκδίκησης» για την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατήγγειλε ένας από τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι εξετάζουν τις κατηγορίες. Ωστόσο οι ισραηλινές έρευνες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καταγγέλλονται είτε από ΜΜΕ ή από ΜΚΟ, σπανίως έχουν σοβαρές συνέπειες για μέλη του στρατού ή των δυνάμεων ασφαλείας.

Την Παρασκευή, δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην οποία συμπεραίνεται πως είναι «λογικό να εκτιμηθεί» ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε όπλα και πυρομαχικά που τού προμήθευσαν οι ΗΠΑ κατά τρόπο ασύμβατο με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· το συμπέρασμα αυτό μολαταύτα δεν συνεπάγεται την αναστολή των παραδόσεων αμερικανικού στρατιωτικού υλικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

