Νασράλα: Καλεί τις λιβανικές αρχές να «ανοίξουν τη θάλασσα» σε πλεούμενα με πρόσφυγες για να πιέσουν την Ευρώπη

Ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, παρότρυνε χθες Δευτέρα τις λιβανικές αρχές να «ανοίξουν τη θάλασσα» σε πλεούμενα με πρόσφυγες, για να πιέσουν την Ευρώπη, που κατηγορείται από μερίδα του πολιτικού κόσμου του Λιβάνου πως επιδιώκει Σύροι που έχουν καταφύγει στη χώρα να παραμείνουν εκεί.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο κ. Νασράλα κάλεσε να ληφθεί «εθνική απόφαση» και να «ανοίξει η θάλασσα» σε «οποιονδήποτε θέλει να φύγει για την Ευρώπη, για την Κύπρο», τη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή. Έσπευσε να προσθέσει πως δεν προτείνει να «εξαναγκαστούν» οι Σύροι να «επιβιβαστούν σε πλεούμενα» και να «φύγουν».

Ο Λίβανος, βυθισμένος σε οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου από το 2019, χώρα υποδοχής σχεδόν δύο εκατομμυρίων σύρων προσφύγων —πρόκειται για την υψηλότερη αναλογία κατά κεφαλήν στον κόσμο—, δεν έχει σταματήσει να καλεί τη διεθνή κοινότητα να φροντίσει να επαναπατριστούν.

Μερίδα του λιβανικού πολιτικού κόσμου προσάπτει στους σύρους πρόσφυγες πως χειροτερεύουν την κατάσταση στη χώρα και η πίεση εντείνεται καθώς πλησιάζει η ετήσια σύνοδος για τη Συρία στις Βρυξέλλες (27η Μαΐου).

Στις αρχές του μήνα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε στη Βηρυτό τη χορήγηση βοήθειας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, προορισμένης κατά κύριο λόγο για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης. Η ανακοίνωση επικρίθηκε από πολλούς στον Λίβανο, καθώς θεωρούν πως πραγματικός σκοπός της είναι οι σύροι πρόσφυγες να παραμείνουν στη χώρα.

Το τρέχον διάστημα οι σύροι πρόσφυγες «απαγορεύεται» να φύγουν και έτσι «στρέφονται σε λαθρέμπορους και φουσκωτές βάρκες κι έχουμε πνιγμούς στη θάλασσα, διότι ο λιβανικός στρατός εφαρμόζει πολιτική απόφαση με σκοπό να εμποδίζονται να μεταναστεύσουν», δήλωσε χθες ο ηγέτης της Χεζμπολά, ισχυρού λιβανικού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο κ. Νασράλα αξίωσε εξάλλου το λιβανικό κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ για να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων στη Δαμασκό που, σύμφωνα με τη συριακή κυβέρνηση, εμποδίζουν τις προσπάθειες να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια και να αρχίσει διαδικασία ανοικοδόμησης.

Ο Λίβανος απαιτείται να πει στη Δύση «‘πρέπει όλοι να συντονιστούμε με τη συριακή κυβέρνηση για να στείλουμε τους εκπατρισμένους στη Συρία και να τους προσφέρουμε βοήθεια εκεί’», έκρινε.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές την παραμονή της επανέναρξης των «οικειοθελών επιστροφών» Σύρων από τον Λίβανο στην πατρίδα τους, ενάμισι χρόνο αφού διακόπηκαν.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου αυθαίρετων συλλήψεων και βασανισμών Σύρων που επιστρέφουν.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την καταστολή από τις αρχές διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

