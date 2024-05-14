Πρώτος θάνατος αλλοδαπού εργαζόμενου του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας

Μέλος υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας όταν όχημα στο οποίο επέβαινε έγινε στόχος πυρών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα χθες Δευτέρα.

Πρόκειται για το πρώτο αλλοδαπό μέλος υπηρεσίας του ΟΗΕ που σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρίνισε ο Φαρχάν Χακ. Ακόμη ένα μέλος του προσωπικού —της υπηρεσίας ασφαλείας (DSS) του ΟΗΕ— τραυματίστηκε. Ούτε η εθνικότητα, ούτε το φύλο των δυο προσώπων διευκρινίστηκαν.

Το λευκό όχημα στο οποίο επέβαιναν τα μέλη του προσωπικού έφερε σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπο του ΟΗΕ, τόνισε ο εκπρόσωπος. Κατευθυνόταν σε νοσοκομείο.

Κάπου 200 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Ως αυτό τον θάνατο, τα θύματα ήταν όλα Παλαιστίνιοι.

Ο σλοβένος επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς τόνισε χθες μέσω X ότι «καταδικάζει» την επίθεση εναντίον «ανθρωπιστικής οχηματοπομπής σε αποστολή για να σωθούν ζωές στη Γάζα», εκφράζοντας «συλλυπητήρια στην οικογένεια του εργαζομένου που σκοτώθηκε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

