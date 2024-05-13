Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ που έγινε το Σάββατο, μεταξύ των ομάδων ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ – Α.Ε. ΚΑΡΥΣΤΟΥ στο κλειστό γήπεδο της Αιδηψού στη Βόρεια Εύβοια.

Συγκεκριμένα για άγνωστο λόγο ξεκίνησε καυγάς μεταξύ δύο παιχτών στο 4ο δεκάλεπτο του αγώνα, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Μέσα σε λίγα λεπτά προκλήθηκε πανικός αφού οι παίκτες και οι πάγκοι των δύο ομάδων αναμίχθηκαν και άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί

Κανένας φίλαθλος δεν αναμίχθηκε στον καυγά μεταξύ των παικτών.

Άμεσα οι διαιτητές και η γραμματεία αποσύρθηκαν και μέσα σε λίγα λεπτά δήλωσαν τη διακοπή του αγώνα.

Οι τραυματίες και των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Δείτε το βίντεο που μετέδωσε το evia channel:

Πηγή: eviathema

