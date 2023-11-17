Εντείνονται οι έρευνες του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα - Εκτός λειτουργίας οι επικοινωνίες

Ο ισραηλινός στρατός εντείνει σήμερα τις έρευνές του στο αλ Σίφα αναζητώντας κρησφύγετα της Χαμάς, τα οποία υποψιάζεται ότι βρίσκονται κρυμμένα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας. Η ανθρωπιστική κατάσταση κρίνεται ολοένα και πιο ανησυχητική ενώ οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται πλέον εκτός λειτουργίας, λόγω της έλλειψης καυσίμων.

Στη διάρκεια της νύχτας, ομάδα του AFP γνωστοποίησε σημαντική ισραηλινή επιχείρηση στον καταυλισμό της Τζενίν, προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών κινημάτων, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Επίσης το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν "υλικές ζημιές" κοντά στη Δαμασκό, ενώ το Ισραήλ έχει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια πλήξει θέσεις στο συριακό έδαφος πολιτοφυλακών που πρόσκεινται στο Ιράν, χώρα που υποστηρίζει τη Χαμάς.

Στην Λωρίδα της Γάζας, η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες "κατέστρεψαν" πολλές υπηρεσίες του νοσοκομείου Αλ Σίφα, ενός τεράστιου συγκροτήματος που βρίσκεται στην πόλη της Γάζας.

Μετά την φονική επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ ορκίστηκε να "αφανίσει" το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει έκτοτε αδιάκοπα τον μικρό πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007.

Σήμερα ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε το πτώμα μιας 19χρονης στρατιώτη, την οποία κρατούσε όμηρο η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε κτίριο κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα.

Την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο της στρατιώτη, αφού τη Δευτέρα η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αρχικά εμφανίζεται ζωντανή και στη συνέχεια παρουσιάζεται το πτώμα της. Η παλαιστινιακή οργάνωση ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκε "σε ισραηλινό βομβαρδισμό".

Πρόκειται για το δεύτερο πτώμα ομήρου που εντοπίζει ο ισραηλινός στρατός μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες στη Λωρίδα της Γάζας.

Αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε κοντά στο νοσοκομείο το πτώμα της Γεχουντίτ Βάις, ομήρου "που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες στην Λωρίδα της Γάζας", μετά την απαγωγή της από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο κιμπούτς Μπεερί, στο νότιο Ισραήλ.

Η επιδρομή που εξαπολύθηκε την Τετάρτη στο νοσοκομείο αλ Σίφα, το οποίο έχει μείνει χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα ενώ μέσα σε αυτό βρίσκονται ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και άμαχοι που κατέφυγαν σε αυτό για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, προκάλεσε πιεστικά αιτήματα από τη διεθνή κοινότητα για την προστασία του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα μέσα στο νοσοκομείο.

«Έρευνες σε κάθε όροφο»

Εδώ και μέρες, το Ισραήλ σφίγγει τον κλοιό στην πόλη της Γάζας και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι τα χρησιμοποιεί ως βάσεις και τους ασθενείς τους ως "ανθρώπινες ασπίδες".

Αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες προχωρούν "σε έρευνες σε κάθε όροφο, σε κάθε κτίριο καθώς εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού βρίσκονται ακόμη μέσα στο συγκρότημα".

"Εστιάζουμε σε ό,τι βρίσκεται υπογείως, συμπεριλαμβανομένου εντός των νοσοκομείων. Ως προς αυτό, οι στρατιώτες μας βρήκαν την είσοδο σήραγγας στο νοσοκομείο αλ Σίφα και μηχανικοί του στρατού φέρνουν στην επιφάνεια σκάβοντας την υποδομή εκεί", δήλωσε αργά χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι το νοσοκομείο αλ Σίφα στεγάζει στρατηγικές υποδομές της Χαμάς, κυρίως σε σήραγγες που έχει σκάψει κάτω από το συγκρότημα, πράγμα το οποίο διαψεύδει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

"Εικόνες που σχετίζονται με τους ομήρους" που κρατά η Χαμάς βρέθηκαν σε υλικό που κατασχέθηκε κατά την επιδρομή, πρόσθεσε ο στρατός.

"Έχουμε ισχυρές ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες αυτοί (σ.σ.: οι όμηροι) κρατούνταν στο νοσοκομείο αλ Σίφα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπήκαμε εκεί. Αν οι όμηροι ήταν εκεί, αυτοί μεταφέρθηκαν", δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στο Ισραήλ, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές, στην αιματηρή και άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσαν στις 7 Οκτωβρίου μαχητές της Χαμάς που εισέβαλαν στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τότε που σημειώθηκε η επίθεση, 51 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος υπολογίζει ότι περίπου 240 όμηροι απήχθησαν από τη Χαμάς στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί που γίνονται σε αντίποινα για την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 11.500 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, μεταξύ των οποίων 4.710 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκτός λειτουργίας οι τηλεπικοινωνίες

Από τις 9 Οκτωβρίου, το Ισραήλ επέβαλε "πλήρη πολιορκία" στον παλαιστινιακό θύλακα, σταματώντας τις παραδόσεις νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τροφίμων και φαρμάκων.

Η διεθνής βοήθεια φτάνει στη Γάζα με το σταγονόμετρο με φορτηγά από την Αίγυπτο, σε ποσότητα που ο ΟΗΕ κρίνει ανεπαρκή και ζητεί κυρίως την παράδοση καυσίμου για να λειτουργήσουν οι γεννήτριες στα νοσοκομεία.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε χθες από τη Γενεύη ότι οι τηλεπικοινωνίες "έχουν διακοπεί τελείως" για άλλη μια φορά με τη Λωρίδα της Γάζας, λόγω έλλειψης καυσίμου.

"Όλες οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον εκτός λειτουργίας διότι οι πηγές ενέργειας που τροφοδοτούσαν το δίκτυο έχουν εξαντληθεί και δεν έχει δοθεί άδεια εισόδου καυσίμου", ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel.

Νωρίς σήμερα το πρωί το AFP δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τα μέλη της ομάδας του με τα οποία προσπάθησε να έρθει σε επαφή στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 1,65 από τα 2,4 εκατομμύρια κατοίκους της έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Άμεσος κίνδυνος λιμού

"Δεν έχουμε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε πόσιμο νερό ούτε τροφή (...) Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, άρρωστοι και τραυματίες κινδυνεύουν να πεθάνουν", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς Άσραφ αλ Κίντρεχ.

"Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, τα επισφαλή και υπερπλήρη καταφύγια, όπως και η έλλειψη πόσιμου νερού, οι άμαχοι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο λιμού", προειδοποίησε χθες το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ.

Τη νύχτα που πέρασε, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπένι Γκαντζ, ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης που έχει ενταχθεί στην κυβέρνηση πολέμου του πρωθυπουργού Νετανιάχου, "σχετικά με προσπάθειες που έχουν στόχο να αυξηθεί και να επιταχυνθεί το πέρασμα απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα", σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Λεπτές διαπραγματεύσεις

Στο Ισραήλ αυξάνονται στο μεταξύ οι πιέσεις στον πρωθυπουργό Νετανιάχου για το θέμα των ομήρων. Πορεία των συγγενών τους, που ξεκίνησε την Τρίτη από το Τελ Αβίβ με αίτημα να υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωσή τους, αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Ιερουσαλήμ, ενώ διαπραγματεύσεις διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε την "απελευθέρωση αμέσως" των ομήρων, σε επίσκεψή του την Πέμπτη στο Μπεερί, όπου τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι, ο οποίος δηλώνει ότι βρίσκεται "σε επαφή με τη Χαμάς και άλλες διεθνείς ενδιαφερόμενες πλευρές και με το Ισραήλ", οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται είναι "πολύ λεπτές".

Το Ισραήλ αρνείται μέχρι τώρα οποιαδήποτε εκεχειρία χωρίς την προηγούμενη απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο ο ηγέτης της Χαμάς που βρίσκεται στην εξορία, ο Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε ότι το Ισραήλ "δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους του" και ότι θα εξασφαλίσει "την απελευθέρωση των αιχμαλώτων μόνον με το τίμημα που θα ορίσει η αντίσταση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.