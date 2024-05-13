Πέντε νέοι θα οδηγηθούν αύριο Τρίτη ενώπιον βελγικού δικαστηρίου, στο πλαίσιο μιας έρευνας για «ανθρωποκτονία», καθώς φέρονται ότι έριξαν ένα κάλυμμα υπονόμου από τη γέφυρα ενός αυτοκινητόδρομου με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ρουμάνος οδηγός φορτηγού, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Ναμούρ.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής προς το Σάββατο, στον αυτοκινητόδρομο Ε42 που συνδέει τη Λιέγη με τη Ναμούρ, οι ύποπτοι έριξαν από μια γέφυρα το κάλυμμα του φρεατίου, δεμένο με ένα λουρί. Η βαριά πλάκα διαπέρασε το παρμπρίζ μιας νταλίκας, σκοτώνοντας επί τόπου τον οδηγό, έναν άνδρα ρουμανικής καταγωγής.

Η σύντροφος του οδηγού, που ήταν δίπλα του μέσα στην καμπίνα, κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα, χωρίς να βγει από τον δρόμο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δράστες είχαν κάνει χρήση χαπιών υποξειδίου του αζώτου, του αποκαλούμενου και «ιλαρυντικού αερίου» που έχει ψυχοδραστικές επιπτώσεις. Η εισαγγελία της Ναμούρ δεν θέλησε να σχολιάσει αυτήν την πληροφορία. «Οι καταθέσεις των υπόπτων (στην αστυνομία) είναι σε εξέλιξη», είπε μια εκπρόσωπος.

Από τους πέντε υπόπτους, οι δύο είναι ανήλικοι και οι άλλοι τρεις «νεαροί ενήλικες». Όλοι τους κατάγονται από την κοινότητα Αντέν, κοντά στην Ερόν, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή που θα αποφασίσει για την προφυλάκισή τους.

Ο Ρουμάνος οδηγός εργαζόταν για την ισπανική εταιρεία μεταφορών Castillo Trans.

Πηγή: skai.gr

