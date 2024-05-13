Ένας πρώην αξιωματούχος στρατιωτικών πληροφοριών των ΗΠΑ δημοσίευσε μια επιστολή τη Δευτέρα που εξηγούσε στους συναδέλφους του στην Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DIA) ότι η παραίτησή του τον Νοέμβριο οφειλόταν στην πραγματικότητα σε «ηθικό τραυματισμό» που προήλθε από την υποστήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τη ζημιά που προκλήθηκε στους Παλαιστίνιους.

Ο Χάρισον Μαν, ταγματάρχης του Στρατού, είναι ο πρώτος γνωστός αξιωματούχος της DIA που παραιτήθηκε λόγω της υποστήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Ένας Αμερικανός αεροπόρος αυτοπυρπολήθηκε θανάσιμα τον Φεβρουάριο έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον και άλλο στρατιωτικό προσωπικό διαμαρτυρήθηκε.

Ο Μαν είπε ότι παρέμεινε σιωπηλός για τα κίνητρά του να παραιτηθεί για μήνες από φόβο.

"Φοβόμουν. Φοβόμουν μήπως παραβιάσω τις επαγγελματικές μας νόρμες. Φοβάμαι τους απογοητευμένους αξιωματικούς που σέβομαι. Φοβάμαι ότι θα νιώσετε προδομένοι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς θα αισθανθείτε έτσι διαβάζοντας αυτό", έγραψε ο Μαν σε μια επιστολή που μοιράστηκε σε συναδέλφους τον περασμένο μήνα και δημοσιεύτηκε στο προφίλ του στο LinkedIn τη Δευτέρα

