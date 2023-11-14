Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει τον θάνατο της Ισραηλινής στρατιώτη που είχε απαχθεί από τη Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο της Νόα Μαρσιάνο, 19χρονης Ισραηλινής στρατιώτη που κρατούσε όμηρο η Χαμάς στη Γάζα, την επομένη της δημοσιοποίησης από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα φωτογραφίας στην οποία την παρουσιάζει ως "νεκρή από βομβαρδισμό" του Ισραήλ.

«Η δεκανέας Νόα Μαρσιάνο από την πόλη Μοντίιν (...) κηρύσσεται νεκρή από τον στρατό. Αυτή είχε απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς» αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, όπου προσθέτει ότι έχει ενημερώσει την οικογένεια της νεαρής γυναίκας.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, που δήλωσε ότι ονομάζεται Αμπού Ομπέιντα, ανακοίνωσε τον θάνατο της Ισραηλινής στρατιώτη στην Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπάται αδιάκοπα από το Ισραήλ μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος με 1.200 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Ο εχθρός χτυπά και δεν είναι μόνον η ζωή των αμάχων Παλαιστινίων που κινδυνεύει, ο εχθρός δεν νοιάζεται αν θα σκοτώσει τους αιχμαλώτους: η απόδειξη είναι ότι σκότωσε την αιχμάλωτη στρατιώτη που είχε απαχθεί ζωντανή (...) αλλά σκοτώθηκε πριν από μέρες σε βομβαρδισμό του εχθρού» σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα.

Η Χαμάς είχε επίσης μεταδώσει βίντεο της νεαρής γυναίκας που, σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, είχε τραβηχτεί στις 4 Νοεμβρίου. Σε αυτό η νεαρή γυναίκα απηύθυνε έκκληση για την απελευθέρωσή της.

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 11.000 ανθρώπους, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

