Νέα Αριστερά: Δεν γίναμε σοφότεροι - Αναμένουμε ενημέρωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Δεν γίναμε σοφότεροι μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών σε ότι αφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Στις δηλώσεις τους κυριάρχησαν τα διμερή ζητήματα της θετικής ατζέντας, τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Αναμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επιστροφή του στην Αθήνα να ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης λεπτομερώς για τη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά και ευρύτερα για το πολιτικό και διπλωματικό πλαίσιο στο οποίο έχουν μπει η Ελλάδα και η Τουρκία», σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.