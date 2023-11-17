Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η ίδια πηγή
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
