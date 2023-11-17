Λογαριασμός
Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε το νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων

Σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η ίδια πηγή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φιλιππίνες Σεισμός
