Ξεκίνησε μετά τις 12 η εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο Γαλατσίου όπου θα μιλήσει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Live από το κλειστό γυμναστήριο

Από το πρωί πλήθος κόσμου συρρέει στο γυμναστήριο το οποίο έχει γεμίσει από πολίτες ακούνε την ομιλία του Αλβανού πρωθυπουργού.

Ο Έντι Ράμα έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος γύρω στις 11:30 και αμέσως κατευθύνθηκε προς το κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου προκειμένου να δώσει την προγραμματισμένη του ομιλία.

Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ είναι δρακόντεια. Όπως έχει δηλώσει και η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται για μια ι«ιδιωτική επίσκεψη» όπου ο Έντι Ράμα θα απευθύνει στους ομοεθνείς του που θα δώσουν το παρών στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, σε μια προεκλογική ομιλία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2025 στη γείτονα χώρα.

Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί, βρίσκονται επί ποδός (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, Ασφάλεια, Τροχαία) με τον αριθμό να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Παράλληλα, έχει ενισχυθεί το πληροφοριακό δίκτυο από την ΕΥΠ και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ θα υπάρχει και μια παρακολούθηση στα social media.

Νωρίτερα, δημιουργήθηκε μια μικροένταση έξω από το κλειστό γυμναστήριο όταν μία κυρία αντέδρασε για την παρουσία του Έντι Ράμα στην Αθήνα.

Ράμα: «Ο Κυριάκος είναι ένας φίλος που σέβομαι πολύ»

«Ο Κυριάκος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, είναι ένας φίλος που σέβομαι πολύ» δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής ο Έντι Ραμα λίγο πριν την άφιξή του στη χώρα μας.

Υποστηρίζει παράλληλα ότι είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός που περισσότερο από κάθε προκάτοχό του, με το οποίο έχει συνεργαστεί, ενδιαφέρεται ειλικρινά για την ενίσχυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Αναφέρει ακόμα ότι το σχέδιο για την ομιλία του στην Αθήνα δεν περιλαμβάνει τίποτα για την υπόθεση του Φρέντη Μπελερη.

«Θέλουμε να κάνουμε την Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από την πολιτική εξουσία για πρώτη φορά από τότε που η Αλβανία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία» τονίζει ο Αλβανός πρωθυπουργός.

