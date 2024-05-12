Αντιδράσεις και εντός της Βόρειας Μακεδονίας προκάλεσε το «Μακεδονία» της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, με το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα της χώρας να κάνει λόγο για «παραβίαση του Συντάγματος» και για «κρίση στις σχέσεις με την Ελλάδα», που προκλήθηκε από τις δηλώσεις της νέας προέδρου.

«Λυπούμαστε για την ομιλία της Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα. Με την πρώτη της κι΄ όλας φράση καταπάτησε το Σύνταγμα, μην αναφέροντας τη λέξη ούτε Δημοκρατία, ούτε την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο… Με την πρώτη της φράση προκάλεσε ήδη κρίση μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας», δήλωσε ο Άρμπερ Αντέμι, βουλευτής του DUI.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας θέτει θέμα εγκυρότητας της ορκωμοσίας της νέας προέδρου, λόγω της παραβίασης του Συντάγματος της χώρας.

Πηγή: skai.gr

