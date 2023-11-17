Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, αποκάλυψε πως ανέβαλε τον γάμο με τον Εμανουέλ, για να μην «καταστρέψει» τη ζωή των παιδιών της. Σε μια σπάνια προσωπική συνέντευξη, η 70χρονη Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε στο περιοδικό «Paris Match» ότι καθυστέρησε να παντρευτεί τον σύζυγό της, τον 45χρονο Εμανουέλ Μακρόν, για δέκα χρόνια, προκειμένου να μην αναστατωθούν τα παιδιά της, τα οποία είναι, περίπου, στην ίδια ηλικία με τον Γάλλο πρόεδρο

Ο Μακρόν ήταν 15 ετών όταν ερωτεύτηκε την -τότε- παντρεμένη Μπριζίτ Οζιέρ, 25 χρόνια μεγαλύτερή του. Εκείνη ήταν η καθηγήτρια θεάτρου στο καθολικό σχολείο Providence της Αμιένης, στη βόρεια Γαλλία, και η κόρη της, η Laurence, ήταν συμμαθήτρια του Γάλλου προέδρου.

Το ειδύλλιό τους «άνθισε» και προκάλεσε σκάνδαλο στην επαρχία. Οι γονείς του Μακρόν τον έστειλαν στη συνέχεια στο Παρίσι για να πάει σε άλλο σχολείο, αλλά η επιθυμία του να είναι με τη δασκάλα του συνέχισε να υπάρχει βαθιά μέσα του. Η ίδια προσπάθησε να πείσει τον εαυτό της ότι ο Εμανουέλ θα την ξεχνούσε, ότι θα ερωτευόταν κάποια στη δική του ηλικία, αλλά αυτό δεν συνέβη…

Η Μπριζίτ Μακρόν εγκατέλειψε τη δουλειά της, αλλά δήλωσε ότι τα «μόνα εμπόδια» ήταν τα παιδιά της, καθώς δεν ήθελε να «καταστρέψει τη ζωή τους».

«Αυτό κράτησε δέκα χρόνια. Μπορείτε να φανταστείτε τι άκουγαν. Αλλά δεν ήθελα να χάσω τη ζωή μου». Ο γιος της είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον Μακρόν και οι κόρες της, ηλικίας σήμερα 46 και 39 ετών.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι δεν ξέρει τι θα έλεγαν οι γονείς της για τον γάμο της με τον πρώην μαθητή της, αλλά σημείωσε ότι τα αδέλφια της μερικές φορές αστειεύονταν με τα κουτσομπολιά γύρω από τη σχέση της με τον Μακρόν. Παντρεύτηκε τελικά τον Μακρόν το 2007.

Παρά το γεγονός ότι είναι ήδη 16 χρόνια παντρεμένη, η Μπριζίτ Μακρόν είπε ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να καταφέρνει να την εκπλήσσει με την εντυπωσιακή μνήμη και την ευφυΐα του.

«Είχα πολλούς λαμπρούς μαθητές και κανένας δεν είχε τις δικές του ικανότητες. Πάντα τον θαύμαζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι απολαμβάνει μια ήσυχη ζωή μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων μόλις ο πρόεδρος επιστρέφει στο σπίτι του γύρω στις 10 και 11 το βράδυ, με την Μπριζίτ να του μαγειρεύει πρωινό και μερικές φορές δείπνο.

Η ίδια λέει ότι έχει συνηθίσει την κριτική που συνοδεύει πλέον το δημόσιο αξίωμα και δέχεται τα σχόλια για πράγματα όπως τα ρούχα της. Καμιά φορά με το στόμα ανοιχτό…

Στη θέση της συναντά πολλούς ξένους ηγέτες και σε πρόσφατη συνέντευξή της εξήρε τον βασιλιά και τη βασίλισσα, που επισκέφθηκαν το Παρίσι τον Σεπτέμβριο. Η Μπριζίτ Μακρόν παραδέχεται ότι στην αρχή ανησύχησε, αλλά οι ανησυχίες αυτές εξανεμίστηκαν, όταν η Καμίλα την υποδέχτηκε με ένα φιλί στο μάγουλο.

Εξήρε το χιούμορ του Καρόλου και τη λεπτότητα του βασιλικού ζεύγους και διηγήθηκε πώς συνάντησε τον Κάρολο και την Καμίλα για ένα ιδιωτικό απεριτίφ στο Μέγαρο των Ηλυσίων, χαρακτηρίζοντάς το «μια υπέροχη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

