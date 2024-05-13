Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν θεωρεί ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Ο Σάλιβαν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να δουν τη Χαμάς ηττημένη, ότι οι Παλαιστίνιοι που πιάστηκαν στη μέση του πολέμου βρίσκονται στην «κόλαση» και ότι μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση από το Ισραήλ στη Ράφα θα ήταν λάθος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.