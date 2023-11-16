Λογαριασμός
Νεκρή εντοπίστηκε 65χρονη όμηρος της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, λένε οι IDF

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των IDF, το θύμα ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστή και έχει ενημερωθεί η οικογένειά της.

Χαμάς όμηρος νεκρή

Το πτώμα της 65χρονης ομήρου της Χαμάς, Yehudit Weiss εντόπισαν ισραηλινοί στρατιώτες κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των IDF, το θύμα ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστή και έχει ενημερωθεί η οικογένειά της.

Η Weiss, μητέρα πέντε παιδιών, απήχθη από το κιμπούτς Be'eri στις 7 Οκτωβρίου, αναφέρουν οι Times of Israel. Ο σύζυγός της, Shmulik Weiss, βρέθηκε επίσης δολοφονημένος μέσα του σπιτιού τους.

Οι IDF δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα άιτια θανάτου της ωστόσο η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το σώμα της Yehudit Weiss, η οποία απήχθη από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, ανασύρθηκε από τα στρατεύματα του IDF από μια δομή δίπλα στο νοσοκομείο Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε σε ισραηλινό έδαφος. Στη δομή στην οποία βρισκόταν η Yehudit, βρέθηκε επίσης στρατιωτικός εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων  τουφέκια καλάσνικοφ και RPG. Οι IDF στέλνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια» και προσθέτουν «δεν θα σταματήσουμε την αποστολή μέχρι να ολοκληρωθεί».

