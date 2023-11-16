Το πτώμα της 65χρονης ομήρου της Χαμάς, Yehudit Weiss εντόπισαν ισραηλινοί στρατιώτες κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των IDF, το θύμα ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστή και έχει ενημερωθεί η οικογένειά της.

The Body of Yehudit Weiss, a 65 y/o Woman from the Town of Be’eri who was undergoing Treatment for Breast Cancer and was believed to have been Kidnapped into the Gaza Strip during the Hamas Surprise Attack on October 7th, has been Discovered today by IDF Troops near the Al-Shifa… pic.twitter.com/i90kmH1x9g — OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2023

Η Weiss, μητέρα πέντε παιδιών, απήχθη από το κιμπούτς Be'eri στις 7 Οκτωβρίου, αναφέρουν οι Times of Israel. Ο σύζυγός της, Shmulik Weiss, βρέθηκε επίσης δολοφονημένος μέσα του σπιτιού τους.

Οι IDF δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα άιτια θανάτου της ωστόσο η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Το σώμα της Yehudit Weiss, η οποία απήχθη από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, ανασύρθηκε από τα στρατεύματα του IDF από μια δομή δίπλα στο νοσοκομείο Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε σε ισραηλινό έδαφος. Στη δομή στην οποία βρισκόταν η Yehudit, βρέθηκε επίσης στρατιωτικός εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων τουφέκια καλάσνικοφ και RPG. Οι IDF στέλνουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια» και προσθέτουν «δεν θα σταματήσουμε την αποστολή μέχρι να ολοκληρωθεί».

Πηγή: skai.gr

