«Χρειάζεται να έχουμε μια καλύτερη ζωή τώρα, όπως λέει και το σύνθημά μας και όχι μια σταθερότητα στον πάτο, που είναι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη αυτά που θέλουμε για την Ελλάδα, απλά ακούστε την Ευρώπη. Ακούστε την Ευρωπαϊκή εισαγγελία που ερευνά την σπατάλη 2,5 δισ. σε ψηφιακές αναθέσεις, που καταδίκασε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ακούστε την Ευρώπη που λέει ότι δεν μπορεί να κάνει την ερευνά της για τα Τέμπη, αλλά και που τώρα ελέγχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης από την Λάρισα κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη θεσσαλική πόλη.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στο δίλημμα των ευρωεκλογών τονίζοντας πως «χρειάζεται να διεκδικήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη με λιγότερο λιτότητα, για λύση στο μεταναστευτικό που θα φέρνει την Ευρώπη στην ευθύνη που της αρμόζει και όχι η Ελλάδα να γίνεται αποθήκη ψυχών». Παράλληλα αναφέρθηκε στην στάση της Ε.Ε. στο ζήτημα της Γάζας λέγοντας πως «αξίζουμε μια Ευρώπη που δεν θα παρακολουθεί άφωνη το αιματοκύλισμα στην Παλαιστίνη , αλλά παίρνοντας ξεκάθαρη στάση για να έρθει ένα τέλος σε αυτό το απαράδεκτο αιματοκύλισμα και σε αυτή την σφαγή».

Σε αυτή την κατεύθυνση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε, πως στις 9 Ιουνίου ο κόσμος πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα «και να ανταμείψει εμάς για την δουλειά που έχουμε κάνει, σχηματίζοντας ένα ψηφοδέλτιο από την βάση».

Αναφορικά με τους προβληματισμούς του κόσμου και τις συναντήσεις με τους πολίτες ο κ. Κασσελάκης είπε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα ειδικά των νέων είναι οι μισθολογικές απολαβές από την εργασία τους, σημειώνοντας πως «δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα που κάποιος άνθρωπος να δουλεύει τόσο σκληρά και να πεινάει».

Παράλληλα είπε, ότι η υπόσχεσή του είναι πως «η κοινωνική αυτή αντιπολίτευση θα γίνει κάποια στιγμή κοινωνική κυβέρνηση, σημειώνοντας πως «οι ημέρες που ένας πρωθυπουργός κλείνεται στους τέσσερις τοίχους του Μαξίμου και δεν μπορεί να αφουγκραστεί τα προβλήματα του κόσμου, θα τελειώσουν».

Μεταξύ άλλων τόνισε, πως το κόμμα του αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στις ευρωεκλογές, ενώ είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ «θέλει μια κοινωνία που να έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με ανοιχτές αγορές αλλά ρυθμισμένες, με κοινωνικό κράτος, με στιβαρή άμυνα, ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και μια εξωτερική πολιτική που να συμβαδίζει με τις ιδέες του Διαφωτισμού στο τέλος της ημέρας».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κασσελάκης, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των καταστροφών στην περιοχή της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες, αλλά και για την συνάντηση που είχε με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Αναφέρθηκε στο θέμα των αντιπλημμυρικών έργων, ενώ διερωτήθηκε «που πήγαν όλα αυτά τα χρήματα για τα έργα που δεν έγιναν;» Παράλληλα αναφέρθηκε στην οργάνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας για την Πολιτική προστασία, τονίζοντας πως «σε λίγο καιρό η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι πρότυπο για όλες τις περιφέρειες, για το πως στήνεται ένας μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας». Τόνισε, επίσης, πως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις από την κεντρική κυβέρνηση στις αποζημιώσεις, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχίσει στην βουλή αλλά και στην κοινωνία να επιτελεί τον ρόλο της αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται, πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ περιόδευσε για αρκετή ώρα στο κέντρο της πόλης συνοδευόμενος από τον βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη, στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της νεολαίας, όπου συνομίλησε με τους πολίτες της Λάρισας, ακούγοντας τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους για την καθημερινότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

