Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε το πτώμα μιας 19χρονης στρατιώτη, την οποία κρατούσε όμηρο η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε κτίριο κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε επιβεβαιώσει τον θάνατο της στρατιώτη, αφού η Χαμάς είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο αρχικά εμφανιζόταν ζωντανή και στη συνέχεια παρουσιάζεται το πτώμα της. Η παλαιστινιακή οργάνωση ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό.

«Το πτώμα της στρατιώτη Νόα Μαρσιάνο (...) ανασύρθηκε από τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού από κτίριο γειτονικό στο νοσοκομείο αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε στο ισραηλινό έδαφος» ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για το δεύτερο πτώμα ομήρου που εντοπίζει μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες το βράδυ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν, επίσης κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα, το πτώμα της 65χρονης Γεχουντίτ Βάις, μιας ομήρου η οποία, όπως ανέφεραν, "δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας", αφού απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου από το κιμπούτς Μπέερι, στο νότιο Ισραήλ.

Η Μαρσιάνο απήχθη την ίδια ημέρα από τη βάση Ναχάλ Οζ, κοντά στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που κόστισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Η Χαμάς μετέφερε εκείνη την ημέρα περίπου 240 ομήρους - πολίτες και στρατιωτικούς-- στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και η χερσαία επιχείρηση που εξαπολύθηκαν σε αντίποινα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 11.500 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

