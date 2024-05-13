Με αιχμηρή γλώσσα, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην επιστολή που απέστειλε σήμερα προς τη διοίκηση της EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση), εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι απαγορεύτηκε η σημαία της ΕΕ στον τελικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και ζητά εξηγήσεις.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την πολιτιστική πολιτική στην ΕΕ, στην επιστολή του προς την EBU, την οποία είδε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι για σχεδόν επτά δεκαετίες η Eurovision ενσαρκώνει τις αξίες της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής ανταλλαγής - αξίες που μοιράζονται και υποστηρίζονται από την ΕΕ και εκφράζει τη «λύπη» του «για την πολιτική που εφάρμοσε φέτος η EBU να απαγορεύει στους συμμετέχοντες να κυματίζουν τη σημαία της ΕΕ κατά τον τελικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision».

«Τέτοιες ενέργειες έχουν ρίξει μια σκιά σε αυτό που προορίζεται να είναι ένα χαρούμενο γεγονός για τους λαούς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο να συναντηθούν σε εορτασμό. Λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και σε περιόδους γεωπολιτικών αναταράξεων, με την ΕΕ να στοχοποιείται από κακόβουλους και αυταρχικούς παράγοντες, η απόφαση της EBU συνέβαλε στην απαξίωση ενός συμβόλου που συγκεντρώνει όλους τους Ευρωπαίους», αναφέρει στην επιστολή του ο Μ. Σχοινάς. Αντιθέτως, επισημαίνει ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισίων 2024, «η ΔΟΕ επέτρεψε την επίδειξη σημαιών της ΕΕ σε όλους τους χώρους και τις τελετές απονομής βραβείων».

«Η ασυνέπεια στη στάση της EBU έχει αφήσει εμένα και πολλά εκατομμύρια θεατές σας να αναρωτιούνται για το τί και για ποιόν είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision», τονίζει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ζητώντας από τη διοίκηση της EBU να εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.