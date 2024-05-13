Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους για την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, εάν η κυβέρνησή τους συνεχίσει την επίθεσή της στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ ανταλλάσσει πυρά με τον ισραηλινό στρατό στα νότια σύνορα του Λιβάνου παράλληλα με τον πόλεμο της Γάζας. Η ένοπλη ομάδα έχει ανοίξει παράλληλο μέτωπο στο Ισραήλ τόσο για να υποστηρίξει τον σύμμαχό της, την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς, όσο και για να αποτρέψει το Ισραήλ από το να εξαπολύσει επίθεση στον Λίβανο.

Σε τηλεοπτική ομιλία τη Δευτέρα, ο Χασάν Νασράλα επανέλαβε ότι η ομάδα του θα συνεχίσει να πολεμά όσο το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του στη Γάζα.

«Η σύνδεση μεταξύ του υποστηρικτικού λιβανικού μετώπου και της Γάζας είναι οριστική, οριστική και οριστική», είπε. «Κανείς δεν θα μπορέσει να την αποσυνδέσει».

Οι μάχες έχουν εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές των συνόρων και έχουν προκαλέσει φόβους για μεγαλύτερο πόλεμο μεταξύ των βαριά οπλισμένων αντιπάλων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θέλει να εξασφαλίσει τον βορρά για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, είτε μέσω μιας διπλωματικής συμφωνίας είτε μέσω μιας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Λιβάνου. Οι οικογένειες που εκτοπίστηκαν από το βόρειο Ισραήλ ήλπιζαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο Νασράλα απευθύνθηκε στους εκτοπισμένους την Παρασκευή, λέγοντας: «αν θέλετε να λύσετε το ζήτημα, πηγαίνετε στην κυβέρνησή σας και πείτε τους να σταματήσουν τον πόλεμο στη Γάζα».



