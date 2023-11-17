Στιγμές τρόμου έζησαν οι 373 επιβαίνοντες του Boeing 777-300ER της Air Canada τη στιγμή που το αεροσκάφος προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο, καθώς χτυπήθηκε από πλευρικούς ανέμους με αποτέλεσμα να... χοροπηδά στον διάδρομο προσγείωσης.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η επεισοδιακή προσγείωση της πτήσης ΑC2 το βράδυ της Δευτέρας βιντεοσκοπήθηκε ακριβώς τη στιγμή που το αεροσκάφος έφτανε στον διάδρομο 24L του μεγαλύτερου αεροδρομίου του Τορόντο.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος να αναπηδά δεξιά και αριστερά ενώ καπνός βγαίνει από το σύστημα προσγείωσης στην άσφαλτο και όλο αυτό συμβαίνει τη των ώρα που ο ήλιος δύει.

Τελικά ο πιλότος κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος και απέφυγε την αναγκαστική προσγείωση στον διάδρομο στο τέλος της 12ωρης πτήσης από το Τόκιο.

Κανένας από τους επιβάτες του αεροσκάφους δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, άκουσα ένα βαρύ κρότο, η άτρακτος πήδηξε ξαφνικά και η καρδιά μου ήταν σαν να εκτινάχθηκε» δήλωσε ένας από τους επιβάτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.