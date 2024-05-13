Την ικανοποίησή του εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ειδικότερα για την επίσημη ίδρυση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα βήμα που μελλοντικά θα οδηγήσει στον διπλασιασμό των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

Ο πρωθυπουργός αναφερθείς στα μνημόνια συνεργασίας που υπεγράφησαν σήμερα, σημειώνει ότι «δίπλα στις διαπιστωμένες διαφωνίες που έχουμε με την Τουρκία, μπορούμε να γράφουμε μία παράλληλη σελίδα, με τις συμφωνίες μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη φιλοξενία σήμερα στην Άγκυρα. Αυτή η τέταρτη συνάντηση μέσα στους τελευταίους δέκα μήνες, πιστεύω ότι αποδεικνύει πως οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθιερώσουμε αυτή την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης, όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μία παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές στις θέσεις μας.

Αποδίδουμε και οι δύο πολύ μεγάλη σημασία στον τομέα της οικονομίας και είχαμε συμφωνήσει να υπάρχει μία περαιτέρω σύσφιξη στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων. Θέλω να χαιρετίσω την επίσημη ίδρυση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου που αποφασίστηκε στα πλαίσια της θετικής ατζέντας και να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι διεξήχθη ένα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματικό φόρουμ στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα από τα πολλά βήματα που θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στον στόχο μας: να διπλασιάσουμε τις διμερείς μας συναλλαγές σε βάθος πενταετίας, παρά τις αντιξοότητες του διεθνούς περιβάλλοντος.

Δίπλα στις διαπιστωμένες διαφωνίες που έχουμε με την Τουρκία, μπορούμε να γράφουμε μία παράλληλη σελίδα, με τις συμφωνίες μας. Οι Υπουργοί μας υπέγραψαν σήμερα μνημόνια συνεργασίας στους τομείς της υγείας και ειδικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου αναγνωρίζουμε και οι δύο ότι οι χώρες μας αντιμετωπίζουν παρεμφερείς προκλήσεις από την κλιματική κρίση. Κάνοντας δύο ακόμα βήματα που αφορούν τις καθημερινές ανάγκες των λαών μας στο παρόν, γιατί το σήμερα δεν πρέπει να μένει αιχμάλωτο του χθες και δεν πρέπει ούτε να ναρκοθετεί και το αύριο.

Πηγή: skai.gr

