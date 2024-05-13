Μαρινάκης: Η αλήθεια για τη μουσουλμανική μειονότητα Ελλήνων στη Θράκη, ακούστηκε και στην Άγκυρα

«Κάθε πράξη του διαλόγου επιβεβαιώνει, παρά τις σαφέστατες διαφωνίες μεταξύ των δύο κρατών, ότι ο διάλογος έχει μόνο θετικά και για τις δύο χώρες. Ο πρώτος και βασικός λόγος μιλώντας για τη δική μας χώρα, για την Ελλάδα, είναι ότι ακούγονται οι θέσεις μας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Live News του Νίκου Ευαγγελάτου στον Τηλεοπτικό Σταθμό Mega.

«Ακούστηκε καθαρά η ελληνική θέση, η αλήθεια για τη μουσουλμανική μειονότητα Ελλήνων στη Θράκη που είχε ακουστεί και στην Αθήνα, ακούστηκε και στην 'Αγκυρα. Ακούστηκε καθαρά η ελληνική και όχι μόνο ελληνική αλλά, η θέση που υιοθετεί και η χώρα μας για την τρομοκρατική Χαμάς» σημείωσε και πρόσθεσε «ακούστηκε και η ελληνική θέση για τη Μονή της Χώρας και αποδεικνύεται και από την ομιλία του Ερντογάν ότι ετέθη, όπως είχε καθήκον να κάνει και όπως είχε πει ο Έλληνας πρωθυπουργός, και στην διμερή συνάντηση».

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι ο διάλογος έχει οφέλη. «Γιατί πρώτον ακούγονται οι θέσεις μας, ακούγονται καθαρά οι απόψεις μας. Και αυτοί οι οποίοι λένε, να μην συνεχιστεί ο διάλογος ή να ακυρωθεί μία συνάντηση, δεν μας λένε το πιο σημαντικό: τι θα κερδίσουμε με μία τέτοια ακύρωση. Ο δεύτερος λόγος που αυτό έχει οφέλη, είναι γιατί έχουν σταματήσει, έχουν εκμηδενιστεί οι παραβιάσεις. Έχει βοηθήσει αυτή η νέα κατάσταση στην καλύτερη δυνατή διαχείριση, στα όρια της επίλυσης ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που είναι το μεταναστευτικό - δεν θα πω 100% γιατί ακόμα υπάρχουν ροές, αλλά πολύ μειωμένες - εκμηδενισμός στον Έβρο, σχεδόν εκμηδενισμός στο ανατολικό Αιγαίο, σίγουρα αυτό είναι γιατί η ελληνική πολιτική είναι καλύτερη από άλλων κρατών, αλλά έχει βοηθήσει η κατάσταση με την Τουρκία. Η visa, δέκα νησιά του Αιγαίου απολαμβάνουν τα οφέλη και το ξαναλέω: διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και ειδικά στην διαφορά μας με την Τουρκία που είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάσει του διεθνούς Δικαίου» ανέφερε.

Επίσης αναφερόμενος στα θετικά του διαλόγου με την γειτονική χώρα τόνισε: «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα του 2024 από άποψη ισχύος γεωπολιτικής, αμυντικής, διπλωματικής δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα μέχρι το 2019. Και σχετικά με τις συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί και με όλα τα σχετικά. Προσέξτε, το πιο βασικό ποιο είναι; Είναι πολύ εύκολος ο δρόμος του «πατριωτικού λόγου», ο οποίος είναι εντός εισαγωγικών, όχι ουσιαστικός. H Ελλάδα έχει κερδίσει από το διάλογο. Γιατί; Δεν έχει χάσει ούτε σπιθαμή από την διεκδίκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, δεν τα έχει βάλει καν στο τραπέζι, δεν τα διαπραγματεύεται, και παρά τα αντιθέτως λεχθέντα τις τελευταίες μέρες, όλοι αυτοί δεν επιβεβαιώθηκαν. Ουδέποτε ούτε ο εν ενεργεία πρωθυπουργός, και διαχρονικά κανένας πρωθυπουργός δεν θα τα έβαζε στο τραπέζι. Και το ξαναλέω είναι απτά τα οφέλη».

«Πρέπει βήμα-βήμα να κερδίζουμε. Θα επεκταθεί το ποσό των εκατέρωθεν επενδύσεων. Αυτό είναι σημαντικό για τις δύο οικονομίες, άρα και για την δική μας οικονομία. Θα διατηρηθεί το καθεστώς διευκόλυνσης της βίζας και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να επεκταθούν και να έχουμε και περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες. Και το κυριότερο θα εκφράζονται καθαρά οι θέσεις μας» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι είναι «ωραίες» οι πατριωτικές κορώνες, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχουν καμία θετική επίδραση στην ζωή των πολιτών.

Για το ζήτημα με την Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, αφού χαρακτήρισε την δήλωσή της απαράδεκτη, καταδικαστέα και ανιστόρητη, που μας βρίσκει όλους σθεναρά αντίθετους, είπε ότι είναι και ενάντια και στη Συνθήκη των Πρεσπών και στο Σύνταγμα της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι εξαρτάται πλήρως η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, από την τήρηση των συμφωνηθέντων.

«Γεννά πάρα πολύ μεγάλες απορίες, πως γίνεται να έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση στον τόπο, που τη στιγμή που η άλλη πλευρά κάνει τέτοιες ανιστόρητες και εκτός συμφωνηθέντων δηλώσεις, έχει τέτοια σπουδή για την ψήφιση των μνημονίων. Και λέω εγώ το εξής: Αυτοί που βιάζονταν για τα μνημόνια, δεν μας απαντούν, θα ήταν καλύτερα όταν η άλλη χώρα δεν δέχεται ούτε τα βασικά της συμφωνίας που εκείνοι ψήφισαν, εμείς να έχουμε φτάσει στο τέλος, να τα έχουμε κάνει όλα; 'Αρα θα ήταν καλύτερο; Προφανώς θα περιμένουμε. Δεν θα βιαστούμε» ανέφερε.

«Εμείς δεν είμαστε επισπεύδοντες. Δεν είμαστε πρόθυμοι τη μέρα που προσβάλλεται η ιστορία μας, όπως νοιάζει την αντιπολίτευση να υπογράψουν τα πάντα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Πάνω απ΄ όλα είναι τα συμφέροντα της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να μπούμε στη διαδικασία μικροκομματικής αντιπαράθεσης όπως κάνει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα έδειξε τη δύναμή της, παρενέβη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρενέβη ο Σαρλ Μισέλ, μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού με την αντίστοιχη έστω, είναι μια κίνηση από το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, εμείς δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Ναι, να φτάσουμε στο τέλος αυτού του βιβλίου, να βρεθούμε στην ίδια σελίδα, αλλά η Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει καν γυρίσει την πρώτη σελίδα. Δεν θα τρέξουμε εμείς πιο γρήγορα από τους γείτονες μας» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

