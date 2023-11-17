Νετανιάχου: Οποιοσδήποτε θάνατος αμάχου στη Γάζα είναι μια «τραγωδία»

Το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην πάθουν κακό οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, όπως το να ρίχνει φυλλάδια για να τους προειδοποιήσει να φύγουν, αλλά οι προσπάθειές του να περιορίσει τον αριθμό των θυμάτων «δεν ήταν επιτυχημένες», δήλωσε χθες Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS των ΗΠΑ ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν οι θάνατοι χιλιάδων Παλαιστινίων στο πλαίσιο της ισραηλινής επιχείρησης εναντίον της Χαμάς ενδέχεται να τροφοδοτήσουν με μίσος τη νέα γενιά.

«Οποιοσδήποτε θάνατος αμάχου είναι μια τραγωδία. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας (θάνατος) διότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πάθουν κακό οι άμαχοι, ενώ η Χαμάς κάτι ό,τι μπορεί για να πάθουν κακό», απάντησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Στέλνουμε φυλλάδια, τους παίρνουμε τηλέφωνο στα κινητά τους και τους λέμε: ‘φύγετε’. Και πολλοί έφυγαν», εξήγησε.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι στόχος της στρατιωτικής του επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας είναι να εξαλείψει τη Χαμάς.

«Το άλλο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση με τα λιγότερα δυνατά θύματα μεταξύ των αμάχων. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε: τις λιγότερες δυνατές απώλειες μεταξύ των αμάχων. Αλλά, δυστυχώς, δεν το καταφέρνουμε», σημείωσε ο Νετανιάχου.

Στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να κάνει έναν παραλληλισμό με τη Γερμανία, αλλά ο δημοσιογράφος του CBS τον διέκοψε ρωτώντας τον για την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, τουλάχιστον 11.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, εκ των οποίων περισσότερα από 4.700 παιδιά.

Τα δύο τρίτα των 2,4 εκατ. κατοίκων του θύλακα έχουν μείνει άστεγοι λόγω του πολέμου. Χθες Πέμπτη η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε φυλλάδια σε τέσσερις πόλεις της νότιας Γάζας --περιοχές στις οποίες μέχρι πρότινος το Ισραήλ τους είχε πει ότι θα είναι ασφαλείς-- ζητώντας από τους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους.

Επίσης το Ισραήλ έχει ρίξει φυλλάδια στο βόρειο τμήμα της Γάζας ζητώντας την απομάκρυνση των αμάχων. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μετακινηθεί προς τον νότο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

