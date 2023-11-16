Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Οι IDF έπληξαν υπόγεια σημεία της Χαμάς όπου κρύβονταν ανώτεροι διοικητές

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχο, Ντάνιελ Χαγκάρι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δύο μεγάλες αεροπορικές επιδρομές σε υπόγειες υποδομές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Σε μία από αυτές, κρύβονταν αρκετοί ανώτεροι διοικητές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Αχμέντ Γκαντούρ, του διοικητή της βόρειας ταξιαρχίας της Χαμάς στη Γάζα και του Αϊμάν Σιάμ, επικεφαλής της διάταξης εκτόξευσης ρουκετών της Χαμάς, υποστηρίζει ο Χαγκάρι.

Σε μία ακόμη υπόγεια τοποθεσία, ο Χαγκάρι υποστηρίζει ότι κρύβονταν ανώτερα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των Ράουι Μουστάχα, Εσάμ αλ Ντάλις και Σάμεχ αλ Σιράτζ.

«Η Χαμάς προσπαθεί να κρύψει τα αποτελέσματα των επιδρομών», υπογραμμίζει ο Χαγκάρι ο οποίος όπως είπε δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιδρομές, αλλά ανέφερε ότι «μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι το υπόγειο όπου βρίσκονταν υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές».



