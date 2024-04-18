Τους ανοιχτούς διαύλους Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ στη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ υψηλόβαθμος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νικολέτα Κρητικού - Δημοσιογράφος ΣΚΑΙ: Στα σχέδιά σας, υπολογίζετε στη βοήθεια των ΗΠΑ, δεδομένου ότι έχουν ξεκαθαρίσει ότι δε θα συμμετάσχουν σε αντίποινα;

Πίτερ Λέρνερ, Αντισυγματάρχης - Εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού: «Είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους συμμάχους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έπαιξαν κεντρικό ρόλο στις αμυντικές προσπάθειες το βράδυ του Σαββάτου. Ο μηχανισμός άμυνας, με τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, τον στρατηγό Κορίλα, ο οποίος ήρθε αμέσως εδώ και ήταν εδώ για αρκετές ημέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πρωί. Ξεκαθαρίσαμε το σχέδιο δράσης και την απόκρουση τόσων διαφορετικών δυνάμεων που δρουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε ανοιχτά κανάλια με τους συμμάχους μας, καταλαβαίνουμε ότι το Ιράν δεν είναι μόνο ένα ισραηλινό πρόβλημα. Το Ιράν είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή για πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν μπορεί να συμβεί ξανά και ότι δεν δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων τρομοκρατώντας τους ανθρώπους αυτής της περιοχής».

Ο ίδιος αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως «η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια που της έχει παρουσιάσει το Iσραηλινός στρατός. Επεξεργάζεται τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και ποιο στρατηγικό σκοπό πρέπει να εξυπηρετήσει η απάντηση. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ δύσκολη. Το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάμε για μία κατάσταση που είναι σε εξέλιξη».

Την ίδια ώρα, για σκληρά αντίποινα κατά του Ιράν συνεχίζουν να πιέζουν οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, o ακροδεξιός υπουργός οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ ζητά η ισραηλινή απάντηση να προκαλέσει δυσανάλογο τίμημα και να «ταράξει» την Τεχεράνη. Με άλλα λόγια να ρισκάρει να ξεκινήσει το τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Το Εβραικό Πάσχα είναι ορόσημο για τα αντίποινα του Ισραήλ με Αμερικανό αξιωματούχο να εκτιμά ως η ισραηλινή απάντηση είναι το πιθανότερο να εκδηλωθεί μετά το πέρας της εβραικής αργίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.