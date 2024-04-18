Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει έκκληση για ενότητα εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα και της «συνολικής απειλής» από το Ιράν, κατά τη διάρκεια συναντήσεων σήμερα με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

«Η εσωτερική διαίρεση πρέπει να εξαφανιστεί τώρα γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια υπαρξιακή απειλή, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας», ανέφερε ο ίδιος.

«Ο Νετανιάχου και ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα συζήτησαν διάφορες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της απελευθέρωσης περισσότερων από 100 ομήρων που κρατούνται από τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου», σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Shin Bet Ρόνεν Μπαρ, προσθέτει η δήλωση.

«Είμαστε δεσμευμένοι να νικήσουμε τον τρομοκρατικό άξονα στη Γάζα, τόσο για την απελευθέρωση των ομήρων όσο και για την απόκρουση της συνολικής απειλής που προέρχεται από το Ιράν. Αυτά είναι τεράστια καθήκοντα που απαιτούν δύο πράγματα: αποφασιστικότητα και ενότητα», δήλωσε ο Ι σραηλινός πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με αξιωματούχους της Μοσάντ.

«Τα έθνη διαλύονται πρώτα εκ των έσω. Όχι από εξωτερική πίεση, αλλά πρώτα από όλα από τον εσωτερικό διχασμό», προσθέσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

