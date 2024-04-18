Μελόνι: Η Ουκρανία, η εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό στη Σύνοδο Κορυφής

«Στην Ουκρανία συνεχίζεται η αδιάκοπη ρωσική επίθεση κατά μη στρατιωτικών υποδομών. Πρόκειται για έγκλημα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε και για να μην καμφθεί η αντίσταση του ουκρανικού λαού λόγω του σκότους, της πείνας και του ψύχους», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Μιλήσαμε κυρίως για εξωτερική πολιτική, με την επιβεβαίωση των θέσεων που εκφράστηκαν ήδη σε προηγούμενες συνόδους, αλλά και με μια σημαντική καινοτομία: αφορά το αίτημά μας για παροχή ευρωπαϊκής στήριξης στον Λίβανο, ο οποίος είναι σε σαφώς δύσκολη θέση, λόγω και των πολυάριθμων Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα αυτή. Το συγκεκριμένο θέμα συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματα της συνόδου και η ευρωπαϊκή πρόθεση για παροχή βοήθειας είναι σαφής», πρόσθεσε η Μελόνι.

Αναφερόμενη στην Τυνησία, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε: «Τα μεταναστευτικά ρεύματα, έχουν σαφώς μειωθεί. Η δουλειά που κάναμε άρχισε να φέρνει αποτελέσματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Τυνησία, διότι δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας, μεταθέτοντάς τα σε άλλες χώρες. Υπάρχει και το θέμα της Λιβύης, το οποίο αντιμετωπίζουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το οποίο ελπίζουμε να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης εξέφρασε ικανοποίηση για την αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ πρόσθεσε ότι έτυχε συζήτησης και εμβάθυνσης το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, με ειδική αναφορά στην ενέργεια, όπως και η εφαρμογή πολιτικών με στόχο την δημογραφική στήριξη της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

