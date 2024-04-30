Telegraph: Ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στη Χαλκιδική ήταν κατάσκοποι της Ρωσίας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ζευγάρι Ανατολικοευρωπαίων που είχαν αγοράσει ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ήταν κατάσκοποι που βοηθούσαν μέλη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και συνδέονται με φονικές επιθέσεις σε αποθήκες πυρομαχικών στην Τσεχία.

Αυτό είναι το πόρισμα έρευνας της ρωσικής δημοσιογραφικής ομάδας The Insider, όπως το μεταφέρει η βρετανική Daily Telegraph.

Πρόκειται για τον Νικολάι και την Ελένα Σαποσνίκοφ, που αγόρασαν τη Villa Elena έναντι περίπου 275.000 ευρώ το 2009.

Μετακόμισαν εκεί και άρχισαν να λειτουργούν την επιχείρηση έναν χρόνο αργότερα.

Το κατάλυμα όμως χρησιμοποιούνταν και ως καταφύγιο για μέλη της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας GRU. Αναφέρεται πως μεταξύ του 2012 και του 2018 έμειναν εκεί τουλάχιστον τέσσερα μέλη της Μονάδας 29155, ομάδα της GRU που εμπλέκεται σε επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης ξένων κυβερνήσεων.

Ανάμεσά τους και ο διοικητής της Μονάδας, στρατηγός Αντρέι Αβεριάνοφ.

Οι Σαποσνίκοφ κατηγορούνται από τις τσεχικές αρχές ότι το 2014 παρείχαν στήριξη και εξασφάλισαν δίοδο σε Ρώσους πράκτορες που ανατίναξαν τουλάχιστον δύο αποθήκες πυρομαχικών στο χωριό Βρμπέτιτσε στα νοτιοανατολικά της χώρας, ώστε να αποτραπεί η προμήθεια πυρομαχικών στην Ουκρανία.

Οι πράκτορες ήταν οι Αλεξάντερ Μίσκιν και Ανατόλι Τσέπιγκα, δηλαδή οι δύο Ρώσοι που κατηγορούνται από τη Βρετανία για τη δηλητηρίαση των Σκριπάλ με νόβιτσοκ στο Σόλσμπερι το 2018. Συντονιστής της επίθεσης αυτής φέρεται να ήταν ο στρατηγός Αβεριάνοφ.

Το ζεύγος Σαποσνίκοφ περιγράφεται ως ζευγάρι «παρανόμων κατασκόπων», δηλαδή πρακτόρων δίχως διπλωματική κάλυψη.

Ζούσαν μια διπλή ζωή στην Τσεχία, η οποία ζήτησε πέρυσι την έκδοσή τους από την Ελλάδα για τις επιθέσεις στις αποθήκες, που προκάλεσαν τουλάχιστον δύο θανάτους εργαζομένων.

Ενώ ο Νικολάι πέθανε τον Φεβρουάριο από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 62 ετών, η έκδοση της Ελένα (επίσης 62 σήμερα) εκκρεμεί.

Η ίδια εκτιμάται από το The Insider της Ρωσίας πως είχε την απευθείας επαφή με τη Μονάδα 29155 και θεωρείται πως είχε ρόλο και στη συλλογή πληροφοριών και στη στρατολόγηση πρακτόρων για λογαριασμό της Μόσχας.

Η κα Σαποσνίκοβα φέρεται επίσης να έχει λάβει μυστικό ρωσικό διαβατήριο, σαν αυτά που δίνονται στα μέλη της Μονάδας 29155 και να της έχει απονεμηθεί η στρατιωτική τιμή της Ηρωίδος της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το ρόλο της σε επιχειρήσεις σαμποτάζ σε Τσεχία και Βουλγαρία.

Οι τσεχικές αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες όταν διαπίστωσαν πως είναι ιδιοκτήτρια υπεράκτιας εταιρείας στις νήσους Μάρσαλ και κάτοχος δύο τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία.

Πηγή: skai.gr

