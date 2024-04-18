Νιγηρία: Διασώθηκε μαθήτρια που είχε απαχθεί από τζιχαντιστές πριν 10 χρόνια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νιγηρίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν μία από τις 276 μαθήτριες του Τσίμποκ που είχαν απαχθεί από άνδρες της Μπόκο Χαράμ πριν από δέκα χρόνια.

Η Λίντια «διασώθηκε μαζί με τα τρία παιδιά της» κοντά στην πόλη Νγκόσε, στην Πολιτεία Μπόρνο, ανακοίνωσε ο στρατός. Η νεαρή γυναίκα είναι έγκυος στον πέμπτο μήνα.

Η μαζική απαγωγή των μαθητριών από το Τσίμποκ προκάλεσε σάλο το 2014 και οδήγησε σε μια διεθνή κινητοποίηση υπό το σύνθημα «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας».

Περίπου 100 από τις μαθήτριες αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Τα προηγούμενα χρόνια, ο στρατός κατάφερε να σώσει κάποιες από τις υπόλοιπες, πολλές εκ των οποίων είχαν αναγκαστεί να παντρευτούν τους τζιχαντιστές απαγωγείς τους. Τα μέλη της Μπόκο Χαράμ εξακολουθούν να διαπράττουν επιθέσεις στη βόρεια Νιγηρία, μολονότι η οργάνωση έχει αποδυναμωθεί χάρη στις επιχειρήσεις του στρατού αλλά και τη διαμάχη της με την αντίπαλη οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική. Η Μπόκο Χαράμ δρα κυρίως σε απομονωμένες ζώνες και βάζει στο στόχαστρο αυτοκινητοπομπές που βγαίνουν από πόλεις υπό τη φρούρηση του στρατού.

Η δράση των τζιχαντιστών στη βόρεια Νιγηρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους από το 2009. Οι εκτοπισμένοι υπολογίζονται σε δύο εκατομμύρια. Περισσότεροι από 1.680 μαθητές απήχθησαν από τα σχολεία τους μεταξύ 2014-22, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children. Τον Μάρτιο, τουλάχιστον 130 παιδιά απήχθησαν από ενόπλους στην Πολιτεία Καντούνα, αλλά όλα τους βρέθηκαν και διασώθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα στη γειτονική Πολιτεία Ζαμφάρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

