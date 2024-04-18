«Οι ΗΠΑ ενέκριναν μια πιθανή ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα με αντάλλαγμα το εβραϊκό κράτος να μην πραγματοποιήσει αντεπιθέσεις στο Ιράν», αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας του Κατάρ, The New Arab, ενισχύοντας τις πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες.

Ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ είπε στην εφημερίδα The New Arab, ότι «ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε να πάρει την αμερικανική έγκριση για μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, με αντάλλαγμα να απέχει από τη διεξαγωγή ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ως απάντηση στην πρόσφατη επίθεσή του».

Ο αξιωματούχος του Κατάρ υποστήριξε επίσης ότι «η συζήτηση για μια ισραηλινή απάντηση στο Ιράν έρχεται σε αντίθεση με τις επιθυμίες της αμερικανικής κυβέρνησης και δεν είναι ρεαλιστική, δεδομένων των ισραηλινών ισχυρισμών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης και στην αποτροπή της επιτυχίας της».

Πηγή: skai.gr

