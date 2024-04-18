Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν από ΗΠΑ και Βρετανία μετά το χτύπημα κατά του Ισραήλ

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε μια σειρά σαρωτικών κυρώσεων που στοχεύουν ηγέτες και οντότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, το υπουργείο Άμυνας της Τεχεράνης και το πρόγραμμα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά του Ισραήλ, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε 16 άτομα και δύο οντότητες που, όπως αναφέρει, επιτρέπουν την παραγωγή και τη δοκιμή UAV του Ιράν καθώς και τη διάδοση σε φορείς που εργάζονται για λογαριασμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε πέντε εταιρείες που παρέχουν ή αγοράζουν υλικά παραγωγής χάλυβα στην Khuzestan Steel Company (KSC).

Επιβάλλει επίσης κυρώσεις στην ιρανική αυτοκινητοβιομηχανία Bahman Group και σε τρεις από τις θυγατρικές της, «οι οποίες συνέχισαν να υποστηρίζουν ουσιαστικά το IRGC και άλλες καθορισμένες οντότητες», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επιβάλλει ταυτόχρονα νέους ελέγχους για να περιορίσει την πρόσβαση του Ιράν στις τεχνολογίες, προσθέτει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει ταυτόχρονα κυρώσεις κατά αρκετών ιρανικών στρατιωτικών οργανισμών, ατόμων και οντοτήτων που εμπλέκονται στη βιομηχανία UAV και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, προσθέτει το Υπουργείο Οικονομικών.

«Ας είναι ξεκάθαρο σε όλους εκείνους που επιτρέπουν ή υποστηρίζουν τις επιθέσεις του Ιράν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ. Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια του προσωπικού και των εταίρων μας στην περιοχή και δεν θα διστάσουμε να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δήλωση για τις κυρώσεις.

«Καθώς συζήτησα με τους συναδέλφους μου ηγέτες της G7 το πρωί μετά την επίθεση, δεσμευόμαστε να δράσουμε συλλογικά για να αυξήσουμε την οικονομική πίεση στο Ιράν. Και οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας έχουν ή θα εκδώσουν πρόσθετες κυρώσεις και μέτρα για να περιορίσουν τα αποσταθεροποιητικά στρατιωτικά προγράμματα του Ιράν», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 600 άτομα και οντότητες που συνδέονται με το Ιράν.

Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις σε ιρανικές στρατιωτικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Ναυτικού της Φρουράς της Επανάστασης

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε ιρανικές στρατιωτικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Τα μέτρα ακολούθησαν την επίθεση με πυραύλους και drone του Ιράν στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι η Ομάδα των Επτά (G7) εργαζόταν σε ένα πακέτο συντονισμένων μέτρων κατά του Ιράν.

Οι βρετανικές κυρώσεις στοχεύουν συνολικά 13 οντότητες ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

