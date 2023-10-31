Τραγική φιγούρα ο πατέρας της Γερμανο-ισραηλινής Σάνι Λουκ που απήχθη από τη Χαμάς, ο οποίος μιλώντας για την απώλεια της κόρης του υποστήριξε ότι «σκοτώθηκε επί τόπου» από τη Χαμάς και «δεν υπέφερε».

Ο Νισιμ Λουκ είπε ότι η 22χρονη κόρη του χόρευε με τους φίλους της στο ηλεκτρονικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Kibbutz Re'im στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι ένοπλοι της Χαμάς άρχισαν να πυροβολούν όποιον έβλεπαν.

Ο Λουκ ισχυρίστηκε ότι η κόρη του και οι φίλοι της προσπάθησαν να ξεφύγουν από τη σφαγή με το αυτοκίνητό τους, αλλά δέκα λεπτά αργότερα τους συνάντησαν ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς που πυροβόλησαν το όχημα, σκοτώνοντας την κόρη του «ακαριαία». Ο ίδιος είπε ότι η κόρη του «δεν υπέφερε».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χερτζογκ ισχυρίστηκε ότι η νεαρή κοπέλα αποκεφαλίστηκε και ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι βρήκαν το κρανίο της. Δεν είναι πλέον σαφές τι ακριβώς συνέβη στη Σάνι πριν πεθάνει.

«Λυπάμαι πραγματικά που αναφέρω ότι τώρα λάβαμε την είδηση ότι η Σάνι Λουκ δολοφονήθηκε και πέθανε. Το κρανίο της βρέθηκε», είπε ο Χέρτζογκ στη γερμανική εφημερίδα Bild.

«Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά ζώα απλώς της έκοψαν το κεφάλι καθώς επιτέθηκαν, βασάνισαν και σκότωσαν Ισραηλινούς. Είναι μια μεγάλη τραγωδία και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της ».

Για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, η οικογένεια της Σάνι περίμενε ότι η αγαπημένη τους κόρη είχε επιζήσει από την επίθεση της Χαμάς και ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από τους τρομοκράτες.

Οι συνθήκες θανάτου της Σάνι Λουκ

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Σάνι παραμένουν ασαφείς. Η κοπέλα είχε θεαθεί πάνω σε μια καρότσα με ένοπλους της Χαμάς να την περιφέρουν. Δεν ήταν σαφές εάν ήταν ζωντανή στο βίντεο, αν και η μητέρα της αργότερα δήλωσε ότι ήταν ζωντανή και κρατήθηκε σε νοσοκομείο της Γάζας.

'Why do people behave like animals'- Shani Louk's mum breaks down as she confirms daughter's death#ShaniLouk #ShaniLoukvideo #Shani_LOUK pic.twitter.com/ZlLOULtdO6 — Schweiker Cody (@SchweikerC1191) October 31, 2023

Τώρα, η οικογένειά της πιστεύει ότι η Σάνι σκοτώθηκε την ίδια μέρα, πιθανώς από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο πατέρας της Σάνι υποστηρίζει ότι η κόρη του πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε δέκα λεπτά αφότου έφυγε από το φεστιβάλ και άρα ήταν ήδη νεκρή στο βίντεο που την έδειχνε ακίνητη στο πίσω μέρος του φορτηγού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.