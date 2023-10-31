Ιράκ: Επίθεση με drone σε αεροπορική βάση όπου σταθμεύουν στρατιώτες των ΗΠΑ

Δύο οπλισμένα drone έθεσαν στο στόχαστρο την Ιρακινή αεροπορική βάση Άιν αλ-Άσαντ, που φιλοξενεί δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλες διεθνείς δυνάμεις στο δυτικό Ιράκ, δήλωσαν σήμερα στο Reuters μία πηγή ασφαλείας και μία κυβερνητική πηγή.

Η επίθεση, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δεν προκάλεσε απώλειες ούτε ζημιές, ανέφεραν οι πηγές.

Οι επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί αφότου ξέσπασε η σύγκρουση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις, που συνδέονται με το Ιράν, απείλησαν να στοχοποιήσουν συμφέροντα των ΗΠΑ με πυραύλους και ντρόουν, αν η Ουάσινγκτον επέμβει για να υποστηρίξει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Η οργάνωση "Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ" επιδοκίμασε τη σημερινή επίθεση.

Χθες, Δευτέρα, τέσσερις ρουκέτες Κατιούσα εκτοξεύθηκαν εναντίον της Iρακινής αεροπορικής βάσης Άιν αλ-Άσαντ, αλλά δεν είναι σαφές αν οι επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες ή ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

