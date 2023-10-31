Ο πρόεδρος του Yad Vashem, του Παγκόσμιου Κέντρου Μνήμης του Ολοκαυτώματος που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, επέκρινε με δριμύτητα τον ισραηλινό πρεσβευτή στον ΟΗΕ για την απόφασή του να φορέσει κίτρινο αστέρι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάνι Νταγιάν, η κίνηση αυτή «ντροπιάζει τόσο τα θύματα του Ολοκαυτώματος όσο και το Ισραήλ».



«Το κίτρινο αστέρι συμβολίζει την αδυναμία του εβραϊκού λαού και το ότι οι Εβραίοι είναι στο έλεος των άλλων. Σήμερα έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και έναν ισχυρό στρατό. Είμαστε οι κύριοι της μοίρας μας. Σήμερα θα φοράμε μια γαλανόλευκη σημαία, όχι ένα κίτρινο αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νταγιάν στο X.

