Ο πρόεδρος του Yad Vashem, του Παγκόσμιου Κέντρου Μνήμης του Ολοκαυτώματος που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, επέκρινε με δριμύτητα τον ισραηλινό πρεσβευτή στον ΟΗΕ για την απόφασή του να φορέσει κίτρινο αστέρι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάνι Νταγιάν, η κίνηση αυτή «ντροπιάζει τόσο τα θύματα του Ολοκαυτώματος όσο και το Ισραήλ».
«Το κίτρινο αστέρι συμβολίζει την αδυναμία του εβραϊκού λαού και το ότι οι Εβραίοι είναι στο έλεος των άλλων. Σήμερα έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος και έναν ισχυρό στρατό. Είμαστε οι κύριοι της μοίρας μας. Σήμερα θα φοράμε μια γαλανόλευκη σημαία, όχι ένα κίτρινο αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νταγιάν στο X.
Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερντάν, φόρεσε τη Δευτέρα ένα κίτρινο αστέρι – το σύμβολο που αναγκάστηκαν να φορέσουν οι Εβραίοι στην κατεχόμενη από τους Ναζί Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην καταδικάσει τη Χαμάς για την τρομοκρατική της επίθεση στις 7 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει το CNN, ο Ερντάν και άλλα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας φορούσαν αυτοκόλλητα με σχήμα κίτρινου αστεριού που ανέγραφαν «Ποτέ ξανά» ως αποδοκιμασία της σιωπής του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Από σήμερα, κάθε φορά που με κοιτάτε, θα θυμάστε τι σημαίνει να μένετε σιωπηλοί μπροστά στο κακό. Όπως οι γονείς μου και οι παππούδες εκατομμυρίων Εβραίων, η ομάδα μου κι εγώ θα φοράμε κίτρινα αστέρια» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Θα φοράμε αυτό το αστέρι μέχρι να καταδικάσετε τις φρικαλεότητες της Χαμάς και να απαιτήσετε την άμεση απελευθέρωση των ομήρων μας. Περπατάμε με το κίτρινο αστέρι ως σύμβολο υπερηφάνειας, μια υπενθύμιση ότι ορκιστήκαμε να αντεπιτεθούμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», είπε ο Ερντάν τη Δευτέρα.
- Πακιστάν: Λήγει το τελεσίγραφο εξόδου από τη χώρα για χιλιάδες Αφγανούς μετανάστες - Χάος στα σύνορα (φωτογραφίες)
- Μακελειό στο Μέιν: Είχαν ενημερωθεί οι αρχές πριν την επίθεση για τα προβλήματα ψυχικής υγείας του δράστη
- Συνελήφθη στη Γαλλία ο Ρώσος ολιγάρχης Αλεξέι Κουζμίτσεφ για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.