Bαρβαρότητα χαρακτήρισε τον θάνατο της γερμανο-ισραηλινής Σάνι Λουκ ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς.

«Για μένα, αυτά τα νέα είναι τρομερά», είπε ο Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αφρική και πρόσθεσε ότι «αυτό δείχνει όλη τη βαρβαρότητα που κρύβεται πίσω από τη Χαμάς».

Ο Σολτς επανέλαβε επίσης την ανάγκη να λογοδοτήσει η Χαμάς για τη δολοφονία της Σάνι Λουκ αλλά και για τους θανάτους των περίπου 1.400 Ισραηλινών.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η Σάνι Λουκ, μια Γερμανο-ϊσραηλινή γυναίκα που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, βρέθηκε νεκρή.



