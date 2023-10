Τουλάχιστον 250 οι νεκροί από το μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ και 1.500 οι τραυματίες μετά την επίθεση της Χαμάς - Βίντεο

Με αίμα βάφτηκε το μουσικό φεστιβάλ που διοργανώθηκε για την ειρήνη στο νότιο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση από την Χαμάς.

Όπως μεταδίδει ο ξένος Τύπος τουλάχιστον 250 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.500 έχουν τραυματιστεί.

Σημειώνεται πως ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν σε έως και 22 τοποθεσίες έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων πόλεων και άλλων κοινοτήτων σε απόσταση 15 μιλίων από τα σύνορα της Γάζας. Σε ορισμένα μέρη πυροβόλησαν πολίτες και στρατιώτες καθώς ο στρατός του Ισραήλ προσπαθούσε να συγκεντρώσει μια απάντηση.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι οι μαχητές της Χαμάς κρατούσαν ομήρους Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες στη Γάζα. Ο στρατός δεν είπε πόσοι όμηροι συνελήφθησαν.

Ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονταν στο φεστιβάλ ήταν και η Ισραηλινή Gili Yoskovich «Ήταν παντού με αυτόματα όπλα. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκίνητα και άρχιζαν να πυροβολούν, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ εύκολο να σκοτωθείς, επειδή όλοι πήγαιναν παντού», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στο BBC.

«Οι τρομοκράτες ‘’ξεπηδούσαν’’ από διάφορα μέρη, οπότε δεν ξέραμε πού πρέπει να πάμε. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και κάποιοι άρχισαν να με πυροβολούν. Άφησα το αυτοκίνητο και άρχισα να τρέχω. Είδα ένα μέρος με πολλά δέντρα και πήγα εκεί. Βρέθηκα, λοιπόν, στη μέση αυτού του χωραφιού και ξάπλωσα στο έδαφος. Ήταν η δεύτερη κρυψώνα που βρήκα και ήταν όλοι γύρω μου. Πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο και πυροβολούσαν. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν. Ήμουν πολύ ήσυχη. Δεν έκλαψα, δεν έκανα τίποτα. Αλλά από τη μία πλευρά ανέπνεα και έλεγα: ‘’Εντάξει, θα πεθάνω, επειδή πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν μπροστά τους».

The over 250 Bodies which have been discovered at the Site of a Music Festival for Peace in Southern Israel reportedly consists of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians.