Εντοπίστηκε νεκρή η γερμανο-ισραηλινή όμηρος της Χαμάς Σάνι Λουκ

Νεκρή εντοπίστηκε η γερμανο-ισραηλινή Σάνι Λουκ (Shani Louk), για την οποία υπήρχαν ελπίδες ότι είναι ακόμη ζωντανή μετά την απαγωγή της από άνδρες της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ όπου ξεδιπλώθηκε η αιματηρή επίθεση της οργάνωσης.

Η σορός της Λουκ βρέθηκε τη Δευτέρα και η αδερφή της, Adi, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο Instagram, αναφέρει η Jerusalem Post.

Η Λουκ εμφανιζόταν σε πλάνα που βγήκαν στη δημοσιότητα την ημέρα της επίθεσης. Φαινόταν να ξαπλώνει ακίνητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού μετά την απαγωγή και τη μεταφορά στη Γάζα.

Στο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει δεν ήταν σαφές να ήταν ζωντανή, αν και η μητέρα της αργότερα είχε δηλώσει ότι ήταν ζωντανή και βρισκόταν σε νοσοκομείο στη Γάζα.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της νεαρής γυναίκας είναι ακόμη ασαφείς, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για το πού βρέθηκε η σορός της.

Η Λουκ βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι άνδρες της Χαμάς εξαπέλυσαν την επίθεσή τους, σκοτώνοντας περισσότερους από 260 πολίτες στο φεστιβάλ.

Ο φίλος της Λουκ, ο Μεξικανός υπήκοος Orión Hernández Radoux, πιστεύεται επίσης ότι απήχθη από τη Χαμάς στην επίθεση. Μετά την επίθεση στάλθηκαν κείμενα στα αραβικά από το τηλέφωνό του, αναφέρει η Jerusalem Post.

Πηγή: skai.gr

