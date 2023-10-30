Λογαριασμός
Η Χαμάς δημοσιοποιεί βίντεο με τρεις γυναίκες ομήρους - Εξαπολύουν επίθεση στον Νετανιάχου

Στο βίντεο των 76 δευτερόλεπτων μία από αυτές τις τρεις γυναίκες καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες

χαμας

Η παλαιστινιακή Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο με τρεις γυναίκες ομήρους μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή, πρωτοφανούς έκτασης, επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μία από αυτές τις τρεις γυναίκες φανερά εκνευρισμένη καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαμάς Ισραήλ όμηροι Μεσανατολικό Πόλεμος στο Ισραήλ
