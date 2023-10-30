Η παλαιστινιακή Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο με τρεις γυναίκες ομήρους μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή, πρωτοφανούς έκτασης, επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μία από αυτές τις τρεις γυναίκες φανερά εκνευρισμένη καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

🇵🇸🇮🇱 | JUST IN - WAR ISRAEL-GAZA: Hamas has just released new video footage, in which three israeli hostages in Al-Qassam detention have given a message to Prime Minister Benjamín Netanyahu.

pic.twitter.com/mpMiZfMagc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 30, 2023

