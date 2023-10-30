Ο Ισραηλινός Πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στη BILD ότι η γερμανο-ισραηλινή Σάνι Λουκ δολοφονήθηκε άγρια και αποκεφαλίστηκε.

Ειδικότερα, ο Χέρτζοκ είπε ότι «το κρανίο της βρέθηκε. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά ζώα απλώς της έκοψαν το κεφάλι».

«Λυπάμαι πραγματικά, τώρα λάβαμε την είδηση ότι η Shani Nicole Louk ότι δολοφονήθηκε και πέθανε. «Το κρανίο της βρέθηκε», είπε ο Πρόεδρος Χέρτζογκ.

«Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά ζώα απλώς της έκοψαν το. Είναι μια μεγάλη τραγωδία και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Νωρίτερα η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι η νεαρή Γερμανοϊσραηλινή η οποία απήχθη από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στην περιοχή του μουσικού φεστιβάλ και περιφέρθηκε στους δρόμους της Γάζας από μέλη της οργάνωσης, είναι νεκρή.

Ο Χέρτσογκ είπε επίσης ότι «αυτό που είδαμε στα σύνορα του Ισραήλ με την Γάζα ξεπερνά το πογκρόμ. Είδαμε ένα σφαγείο». Η 23χρονη Σάνι Νικόλ Λουκ ήταν μία από τους δεκάδες ανθρώπους που απήχθησαν από μέλη της Χαμάς που επέδραμαν κατά κοινοτήτων στην περιοχή της μεθορίου σφαγιάζοντας 1.400 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους.

Η Χαμάς δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο για την τύχη της νεαρής Ισραηλινής.

Οι συνθήκες του θανάτου της είναι άγνωστες.

Η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα ότι μία γερμανίδα υπήκοος είναι νεκρή, χωρίς άλλα στοιχεία.

Πηγή της οικογένειας δήλωσε στο Reuters ότι μέρος σώματος που βρέθηκε αντιστοιχίσθηκε με την Σάνι Νικόλ Λουκ βάσει του DNA της.

Αρχικά, η οικογένειά της θεωρούσε ότι είναι ζωντανή και τραυματισμένη, αλλά πλέον πιστεύει ότι δολοφονήθηκε την ίδια ημέρα που απήχθη από το rave party κοντά στα σύνορα με την Γάζα και μάλλον πυροβολήθηκε στο κεφάλι.

«Τουλάχιστον δεν υπέφερε», δήλωσε η μητέρα της Ρικάρντα Λουκ στο RTL/ntv.

Πηγή: skai.gr

