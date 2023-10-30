Την είδηση του θανάτου της γερμανο-ισραηλινής κοπέλας Σάνι Λουκ για την οποία υπήρχαν ελπίδες ότι ήταν ακόμη ζωντανή μετά την απαγωγή της από άνδρες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.



Η ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ



«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 23χρονης Γερμανοϊσραηλινής Shani Luk.



Η Shani που απήχθη από ένα μουσικό φεστιβάλ και βασανίστηκε και τρομοκράτες στη Γάζα την ‘’παρέλασαν’’ στη Γάζα βίωσε ανείπωτο τρόμο



Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες.



Ας είναι ευλογία η μνήμη της».



We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx October 30, 2023

Η σορός της Λουκ βρέθηκε τη Δευτέρα και η αδερφή της, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο Instagram, αναφέρει η Jerusalem Post.

Η Λουκ εμφανιζόταν σε πλάνα που βγήκαν στη δημοσιότητα την ημέρα της επίθεσης. Φαινόταν να ξαπλώνει ακίνητη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού μετά την απαγωγή και τη μεταφορά στη Γάζα.

Στο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει δεν ήταν σαφές να ήταν ζωντανή, αν και η μητέρα της αργότερα είχε δηλώσει ότι ήταν ζωντανή και βρισκόταν σε νοσοκομείο στη Γάζα.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της νεαρής γυναίκας είναι ακόμη ασαφείς, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για το πού βρέθηκε η σορός της.

