Απειλές ISIS για Champions League: «Στιβαρό» το σχέδιο αστυνόμευσης στο Λονδίνο

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Η Μητροπολιτική Αστυνομία διαβεβαίωσε πως υπάρχει «στιβαρό» σχέδιο αστυνόμευσης του αποψινού προημιτελικού του Champions League στο Emirates του βορείου Λονδίνου μεταξύ Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου.

Η διαβεβαίωση δόθηκε μετά από το βίντεο που κυκλοφόρησε και αποδίδεται στον ISIS με το οποίο προτρέπονται τρομοκρατικά χτυπήματα στα γήπεδα των αγώνων της ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης σε Λονδίνο, Μαδρίτη και Παρίσι απόψε και αύριο.

Μετά από την ανακοίνωση της UEFA πως οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν κανονικά παρά την τρομοκρατική απειλή, με λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, ο αναπληρωτής διοικητής της Σκότλαντ Γιαρντ Έιντ Αντελέκαν δήλωσε:

«Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει 'σημαντικό' (σ.σ. στην τρίτη από τις πέντε βαθμίδες σοβαρότητας), κάτι που σημαίνει ότι μια επίθεση είναι πιθανή και εργαζόμαστε στενά με συναδέλφους από την Αντιτρομοκρατική Αστυνόμευση για το σχεδιασμό εκδηλώσεων εδώ στο Λονδίνο, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κρατήσουμε ασφαλείς τους θεατές.Είμαστε ενήμεροι για αναφορές στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης σε σχέση με παροτρύνσεις να γίνουν στόχος αγώνες στην Ευρώπη και εδώ στο Λονδίνο. Παρόλα αυτά, θέλω να διαβεβαιώσω το κοινό ότι έχουμε ένα στιβαρό σχέδιο αστυνόμευσης σε ισχύ για το αποψινό ματς και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με την ομάδα ασφαλείας του συλλόγου ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί ησύχως».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.