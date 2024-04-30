Οι Χούθι της Υεμένης έβαλαν στο στόχαστρο δυο αμερικανικά αντιτορπιλικά, το φορτηγό πλοίο Cyclades στην Ερυθρά Θάλασσα και το MSC Orion στον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σάρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι υεμενίτες αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων κυρίως στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αρχικά έβαζαν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ —πλέον θεωρούν επίσης στόχους πλοία συμμάχων του, ιδίως των ΗΠΑ και της Βρετανίας—, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές να αναστείλουν τα δρομολόγια στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου, κι αύξησαν τα κόστη των θαλάσσιων μεταφορών, αφού πλέον τα πλοία είναι αναγκασμένα να κάνουν τον γύρο της αφρικανικής ηπείρου.

Πηγή: skai.gr

